Temptation Island, Alessio lascia Sonia al falò con un addio sgrammaticato. Lei vuole perdonarlo, ma lui si tira indietro.

L’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, 30 luglio, ci ha preparato al gran finale di stasera. Sono stati tanti i colpi di scena a cui i telespettatori hanno assistito, tra cui l’attesissimo ritorno in scena della coppia formata dai due avvocati Alessio e Sonia M. L’avvocata, infatti, ha richiesto un (terzo) falò di confronto, ma l’epilogo è stato del tutto inaspettato. Scopriamo che cosa è successo.

Temptation Island: il falò finale tra Alessio e Sonia M.

Il terzo e ultimo falò di confronto tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia è andato in scena nella puntata più attesa di questa edizione di Temptation Island.

Dopo due falò già infuocati, è stata Sonia a chiedere un’ultima possibilità per chiarire il loro rapporto. Con voce tremante, ha ammesso di essere disposta a perdonare: “Ti chiedo di mettere da parte la rabbia e vedere se possiamo darci un’altra chance“.

Dopo settimane di alti e bassi, accuse reciproche, e confessioni contraddittorie, il confronto si è chiuso con un colpo di scena: Alessio ha deciso di lasciare da solo il programma, snobbando il tentativo di riconciliazione di Sonia.

Alessio, apparentemente freddo e distaccato, ha risposto con un monologo che sembrava preparato, dichiarando: “Mi devo staccare da te“.

Lui stesso aveva ammesso di aver studiato il programma nei minimi dettagli, ma il suo discorso, che sembrava inizialmente razionale, ha presto lasciato spazio a frasi confuse e sgrammaticate, culminando in un ormai virale: “Vogliti bene“.

Sonia spiazzata dall’addio: “Anche tu…”

La reazione di Sonia è stata composta ma visibilmente delusa. Il suo tentativo di recuperare la relazione si è scontrato con una barriera emotiva costruita da Alessio, il quale ha anche precisato: “Non ti ho mai amato non significa che la storia non sia finita“. Un’affermazione che ha lasciato tutti, compresa Sonia, in sospeso tra il senso e il nonsenso.

L’ultima scena ha scatenato i commenti sui social, dove l’espressione “Vogliti bene” è diventata immediatamente un meme.

La coppia Alessio-Sonia, tra le più controverse di questa stagione di Temptation Island, ha lasciato il segno non solo per le dinamiche sentimentali, ma anche per il modo in cui il reality è stato “studiato” da lui come un copione da recitare, con risultati spesso tragicomici.