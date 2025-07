Temptation Island 2025: Maria Concetta si arrabbia e commenta il falò con Angelo

Emozioni prima, durante e dopo Temptation Island 2025. Protagonisti Maria Concetta e Angelo con alcuni commenti post falò di confronto.

Tra le situazioni più avvincenti di Temptation Island 2025 – oltre al gesto commosso di un tentatore – c’è stata sicuramente la querelle nella coppia formata da Maria Concetta e Angelo, giunta al falò conclusivo con tanto di scintille e botta e risposta pesanti. le questioni legate ai due sono andate avanti anche dopo la messa in onda del faccia a faccia con la ragazza che ha deciso di commentare quanto accaduto.

Temptation Island 2025: il falò tra Maria Concetta e Angelo

Durante il falò di confronto andato in scena a Temptation tra Maria Concetta e Angelo solo volate parole grosse. Il faccia a faccia è stato richiesto dalla donna dato che il suo fidanzato, convinto di poter aggirare telecamere e microfoni, aveva proposto alla tentatrice Marianna di rivedersi a reality concluso. Una situazione che è stata resa pubblica proprio dalla tentatrice in un momento di confidenza con gli altri al villaggio.

In questo senso, quando la coppia si è vista al falò, Maria Concetta non ha certo risparmiato parole giustamente pesanti verso Angelo. “Mi fai schifo, ti sotterro qui davanti a tutti”, è stata una delle frasi. E ancora: “Troverò di meglio”.

Il commento della ragazza sui social

A generare commenti negativi verso Maria Concetta, però, è stata anche un’altra frase detta ad Angelo. Un “ti ammazzo” che ha portato diversi utenti del web ad andarle contro. In questo senso, la donna ha tenuto a replicare e lo ha fatto, come riportato da diversi media come Leggo, tramite alcuni video su TikTok di sua figlia. “Dovrei chiedere scusa? È un modo di dire, penso che chiunque una volta nella vita ha detto al proprio compagno ‘ti ammazzo’. Ma state sereni. Io non ammazzo neanche le mosche perché mi fanno tenerezza. Se volete le scuse, scusatemi”. Insomma, per la donna nessun pentimento ma la convinzione di essere nel giusto.