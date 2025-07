Colpo di scena: il tentatore Salvatore si commuove vedendo il falò tra Sarah e Valerio a Temptation Island.

Il reality dei sentimenti più seguito dell’estate, Temptation Island, continua a regalare colpi di scena e momenti di intensa emozione. Stavolta a far parlare è Salvatore Guida, uno dei tentatori di questa edizione, che si è lasciato andare alle lacrime durante il falò di confronto tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni.

La coppia era arrivata nel programma con motivazioni diverse: lei sentendosi trascurata, lui ferito dalla scoperta di alcune chat compromettenti sul telefono della fidanzata. Ma ciò che è accaduto nei rispettivi villaggi ha complicato ulteriormente la situazione.

Una rottura tra lacrime e dignità

Sarah, durante il percorso, ha ammesso di aver incontrato gli uomini con cui chattava, giustificandosi con un semplice “caffè”. Non solo: ha proposto di berne uno anche con il tentatore Salvatore, mantenendo però con lui un rapporto apparentemente amichevole.

Valerio, dal canto suo, si è lasciato andare con la tentatrice Ary Mercuri, arrivando anche a baciarla.

Tuttavia, al momento del falò finale, ha scelto di non uscire con la single, ma di chiudere la relazione con Sarah con rispetto e maturità: “Non posso mentire a me stesso, per questo scelgo di uscire da solo“.

Salvatore commosso su TikTok: il video virale

A sorpresa, Salvatore si è commosso guardando il falò di confronto. Il momento è stato immortalato in un video diffuso su TikTok da un amico, accompagnato dalla frase ironica: “Quando anche il tentatore si commuove al falò di confronto“.

La clip ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale e conquistando il cuore dei fan.

Questo episodio dimostra ancora una volta quanto Temptation Island riesca a coinvolgere non solo i protagonisti diretti, ma anche coloro che dovrebbero rimanere “neutrali”.