A Temptation Island Valerio bacia Ary e lascia Sarah al falò: tradimenti e lacrime commuovono i fan del programma.

La puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, 29 luglio, ha decisamente lasciato il segno. Dopo l’inaspettata proposta di matrimonio di Antonio ala fidanzata Valentina, un altro colpo di scena ha colto di sorpresa i telespettatori, che si sono ritrovati a vivere un’altalena di emozioni. Stavolta, però, si tratta della coppia composta da Valerio e Sarah. Scopriamo che cosa è successo.

Valerio cede alla tentazione: bacio con Ary e falò anticipato

Dopo giorni di crescente complicità con la single Ary, Valerio ha ceduto alla tentazione durante una romantica serata in spiaggia, baciando la ragazza e cambiando per sempre le sorti della sua relazione.

Il bacio, avvenuto sotto una coperta tra sorrisi e sguardi complici, è stato il punto di non ritorno. Il giorno seguente, Valerio ha chiesto un falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Sarah, dichiarando di non provare alcun rimorso per le sue scelte. “Mi sento finalmente libero“, ha confidato agli altri ragazzi nel villaggio.

Le immagini della complicità tra Valerio e Ary hanno profondamente scosso Sarah, che è scoppiata in lacrime davanti ai nuovi video. Nonostante il dolore, ha accettato di incontrare Valerio al falò per affrontare la situazione. Il confronto si è rivelato duro, diretto e senza filtri.

Il falò che ha scosso i social

Giunti al falò, di fronte a Filippo Bisciglia Valerio ha ammesso di aver perso il legame con Sarah e ha deciso di porre fine alla loro relazione. La rottura è avvenuta tra lacrime e silenzi carichi di emozione, mentre entrambi si rendevano conto che il loro percorso insieme era giunto al capolinea.

A colpire i telespettatori è stata la reazione di Sarah che, di fronte alle lacrime del fidanzato Valerio, lo ha abbracciato sussurrando parole che hanno toccato il cuore di molti. “Ti voglio bene anche se non mi ami più” ha detto per consolare l’ormai ex fidanzato.

Sui social tantissimi utenti hanno commentato la scena dichiarando di essere rimasti profondamente toccati, e qualcuno ha persino versato qualche lacrima.