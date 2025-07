Sigfrido Ranucci torna all’attacco contro la Rai: “Mi hanno tolto la responsabilità di firma”. Arriva la replica.

Il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci è tornato al centro del dibattito pubblico dopo aver annunciato un ulteriore ridimensionamento del suo ruolo all’interno del programma Report, da lui condotto e ideato. La Rai, infatti, gli avrebbe revocato la responsabilità della firma su una serie di aspetti organizzativi e gestionali del programma, tra cui presenze, contratti, trasferte, acquisti, questioni legali e rapporti con le autorità. A comunicarlo è lo stesso Ranucci attraverso un post diffuso sui suoi canali social. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Le parole di Ranucci contro la Rai

Nel post condiviso su Facebook il giornalista dichiara: “Ci tengo a informarvi direttamente per evitare fraintendimenti. Dopo circa 10 anni, la Rai ha deciso, per motivi noti, di togliermi la responsabilità della firma“.

Il nuovo responsabile della struttura sarà Luigi Pompili, descritto da Ranucci come un “collega in gamba e appassionato di Report“. Nonostante il cambiamento, il conduttore ha voluto ringraziare pubblicamente la sua squadra per la professionalità e la lealtà dimostrate nel corso degli anni, sottolineando come il team abbia sempre operato con rigore e rispetto per il denaro pubblico.

La replica della Rai

A poche ore di distanza dal post di Ranucci, anche la Rai ha voluto dire la sua e lo ha fatto con una nota condivisa da Fanpage.

Nella nota si legge: “In merito all’affermazione del vicedirettore Sigfrido Ranucci circa la cessione di responsabilità della firma su documenti di natura amministrativa, Rai specifica che si tratta del semplice allineamento alla normativa aziendale relativa alla segregazione di responsabilità a cui tutti i programmi Rai sono sottoposti“.

Infine chiarisce: “La separazione delle funzioni non intacca in alcun modo – è bene ribadirlo – l’autonomia giornalistica di “Report”“.

Ora non ci resta che attendere l’eventuale risposta del giornalista alle dichiarazioni dell’azienda.