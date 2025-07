Ancora caos tra Wanda Nara e Mauro Icardi con l’ex coppia alle prese con un nuovo possibile scandalo legato alla diffusione di un filmato privato.

Solamente poco tempo fa, Wanda Nara aveva aperto ad una svolta “di pace” con Mauro Icardi. Le premesse che sembravano positive, però, non sembrano aver avuto seguito. Anzi. Tra i due le cose sarebbero repentinamente peggiorate. La colpa? Di un filmato intimo che Maurito avrebbe inviato all’argentina quando ancora stavano insieme e che sarebbe finito in mani altrui…

Wanda Nara: le accuse di Mauro Icardi

Momenti di forte tensione, ancora una volta, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La vicenda, ora, sarebbe relativa ad un ipotetico caso di “revenge p**n”. Negli scorsi giorni, infatti, l’ex calciatore ed ex capitano dell’Inter aveva accusato la sua ex moglie di aver diffuso un suo video intimo, che lui le avrebbe inviato nel 2021.

Wanda Nara e Mauro Icardi – www.donnaglamour.it

Tale filmato, mandato all’argentina nel periodo in cui erano ancora insieme, sarebbe stato inoltrato a sua volta alla modella Natasha Rey. L’accasua di Maurito avrebbe trovato ora la replica della showgirl arrivata per voce del giornalista Angel de Brito.

Il video intimo: le posizioni

La Nara, per voce del giornalista de Brito, avrebbe deciso di replicare alle accuse di Icardi in modo deciso: “Non sanno più di cosa accusarmi. Lascia che lo dimostri, non ho mandato niente“. Allo stesso tempo, il giornalista ha aggiunto che “Mauro non avrebbe mai pensato che Wanda lo avrebbero tradito in questo modo”.

In tutta questa vicenda, per la quale, va detto, non sappiamo chi abbia o meno ragione, è intervenuta pure la nuova fidanzata di Maurito, China Suarez: “Cosa posso dirvi di quella clip? Che è una brutta questione e che è un filmato che il mio compagno ha inviato nel 2021 alla sua ex moglie. Non so come quella clip sia finita nella mani di altre persone che l’hanno diffusa […]”, ha detto la donna aggiungendo che la diffusione di tali materiali sia un reato.