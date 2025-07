“Non giudicatemi”: ecco come si è mostrata Diletta Leotta, il video

Quando si tratta di Diletta Leotta, si sa, ogni news sul suo conto fa discutere. Ecco l’ultima vicenda che l’ha vista coinvolta. Le immagini.

Ha fatto tanto discutere per una foto in costume che ha suscitato qualche dubbio sul suo lato B. Ora, Diletta Leotta è nuovamente sulla bocca di tutti per una curiosa apparizione fatta in radio dove, al netto della maggior parte dei commenti positivi, si è dovuta scontrare con qualche critica per uno stile ritenuto, probabilmente, troppo “comodo”.

Diletta Leotta in radio in versione “comoda”

La nota conduttrice di DAZN, Diletta Leotta, è tra i personaggi del mondo del gossip e dello spettacolo maggiormente chiacchierati. Ogni sua mossa viene giudicata e commentata. Di recente, la donna è stata al centro di qualche voce a proposito del rapporto con il marito Karius che era sembrato non così sereno. Per fortuna, apparentemente, tutto è rientrato.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Ora, a far parlare, è stata una recente apparizione in radio che ha visto la bella Diletta in versione decisamente “comoda” come lei stessa ha dichiarato. La Leotta, grande protanista su Radio 105, infatti, ha optato per un look casual e decisamente insolito rispetto a come il pubblico è abituatata a vederla.

“Non giudicatemi”: il video

Nella recente puntata su Radio 105 con i colleghi, Daniele Battaglia e Camilla Ghini, Diletta ha rivendicato il suo stile casual che spesso la caratterizza quando si tratta di andare in studio in diretta nelle vesti di speaker. In questo senso, la Leotta ha risposto a Battaglia, suo amico, che la stava giudicando per essersi presentata in ciabatte: “Ma che vuoi? Non mi giudicate. Sono venuta comoda“.

E ancora facendo riferimento ad una recente situazione vissuta per strada quando era stata fermata da una fan e si trovava senza trucco: “Ma io in radio vengo nature“, ha spiegato ancora il volto DAZN che, al netto di qualche critica, resta sempre assolutamente al top della bellezza.