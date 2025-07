Fedez, mistero sull’orologio da 200mila euro “sparito”: cosa è successo

Brutte notizie per Fedez al rientro da Forte dei Marmi: il rapper ha dovuto fare i conti con una sparizione davvero assurda. Quello di un orologio dal costo esagerato.

Ha spiegato di non essere troppo legato al denaro ma questa volta Fedez potrebbe cambiare idea. In particolare dopo la brutta notizia avuta al rientro da Forte dei Marmi quando il rapper si è reso conto di non avere più un prezioso orologio da circa 200mila euro, probabilmente rubato durante il suo recente soggiorno in una villa extra lusso.

Fedez: il mistero dell’orologio “sparito”

Disavventura per Fedez che in queste ore si sarebbe accorto di aver “smarrito” un oggetto dal valore decisamente elevato. Secondo quanto riferito da diversi organi di informazione, pare infatti che il rapper, di ritorno da Forte dei Marmi, si sia accorto di non avere più con sé un orologio dal valore di circa 200mila euro.

Fedez – www.donnaglamour.it

Secondo quanto ricostruito, l’orologio sarebbe sparito durante una serata di cui si è tanto parlato, quella al Twiga di Marina di Pietrasanta con il patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio dove c’era stato un regalo ai presenti. Ben 60 bottiglie di Dom Perignon. In quella circostanza, pare che il rapper avesse preso in affitto una lussuosa villa con piscina in Versilia dove, probabilmente, aveva lasciato appunto l’orologio.

La denuncia

Una volta tornato a Milano, Federico si sarebbe accorto di non avere più con sé il prezioso oggetto e per questa ragione avrebbe provato a contattare tutte le persone con cui aveva avuto a che fare a Forte dei Marmi. Non avendo avuto alcun riscontro utile, come riportato da La Nazione, il rapper avrebbe formalizzato al commissariato di polizia di Milano la denuncia per furto del suo orologio in oro. Al momento le indagini sulla vicenda sarebbero in corso. Curiosamente, come sottolineato da La Nazione, sempre a Forte dei Marmi, dopo la partenza di Fedez, una turista straniera sarebbe stata vittima di furto. I ladri le avrebbero portato via un Rolex dal polso mentre si trovava in bicicletta.