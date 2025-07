Beatrice Valli e Marco Fantini, è bufera: fanno il bagnetto alle galline nel giardino di casa

Curioso momento in casa di Beatrice Valli e Marco Fantini con tanto di “orto metropolitano” arricchito dalla presenza delle galline.

Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più amate del panorama social italiano, hanno sorpreso i loro fan mostrando un inedito angolo green della loro vita quotidiana: un vero e proprio “orto metropolitano” allestito nel giardino della loro casa. Dopo il piccolo incidente in famiglia dei mesi scorsi, ecco la coppia far parlare tra piantine di pomodori e altre verdure di stagione, con tanto di presenza di galline… Un modo per far parlare e, ovviamente, per dare un pizzico di green anche nel cuore della città di Milano.

Beatrice Valli e Marco Fantini: l’orto metropolitano

In queste ore, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno movimentato il mondo social. Il motivo? Come detto, la coppia ha condiviso alcuni contenuti in merito al proprio angolo green nel giardino di casa, a Milano. In particolare a far parlare il web non è stata solo la coltivazione casalinga, bensì l’insolita presenza di alcune galline, divenute protagoniste assolute di un weekend all’insegna del relax… domestico.

Beatrice Valli Marco Fantini – www.donnaglamour.it

In un post pubblicato su Instagram, Fantini ha documentato un curioso momento: il bagno e la “messa in piega” delle galline di famiglia. Con tono ironico, l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto: “Weekend al mare? Ibiza, Formentera, Portofino… No, io faccio il bagno alle mie galline”, accompagnando il tutto con video che mostrano lui e Beatrice mentre lavano accuratamente i pennuti e li asciugano con un phon professionale dal costo decisamente non contenuto.

Le reazioni

Quanto fatto vedere dai due ha scatenato l’ilarità e la simpatia dei follower, ma anche qualche commento stupito per la cura quasi “da spa”, come l’hanno definita i diretti interessati, riservata agli animali. L’iniziativa di Valli e Fantini si inserisce in un trend crescente tra i personaggi pubblici, sempre più inclini a condividere momenti genuini e domestici. Allo stesso tempo, come detto, qualcuno ha trovato il tutto solo un modo “per farsi vedere”. Insomma, come sempre determinate scelte si prestano ad una doppia visione.