“Ho scaricato Tinder”: Brenda Lodigiani è tornata single

Pronta per una nuova avventura alla guida di Bake Off Italia, Brenda Lodigiani si è confessata con delle dichiarazioni molto personali.

In passato aveva raccontato alcuni aspetti della sua vita piuttosto travagliati. Ora Brenda Lodigiani ha avuto modo di parlare di sé a tuttotondo in vista della nuova esperienza che la vedrà alla guida di ‘Bake Off Italia’. La donna ha spiegato la grande gioia per questo nuovo percorso ma si è soffermata anche su questioni legate al suo privato.

Brenda Lodigiani pronta per Bake Off Italia

Protagonista della recente copertina di Vanity Fair, Brenda Lodigiani ha parlato in primis dell’avventura che la vede al timone di ‘Bake Off Italia’ prendendo il posto di Benedetta Parodi: “Mai avrei creduto potesse arrivare questa proposta. Invece la rete ha voluto proprio me”, ha detto con grande gioia e soddisfazione la donna.

Brenda Lodigiani – www.donnaglamour.it

E cercando di spiegarsi questa scelta, Brenda ha aggiunto: “Forse anche perché, nel format originale, presentano i comedian. Ho detto: ‘Ragazzi, non sono Benedetta Parodi, lady perfezione. E a malapena conosco la differenza tra il tuorlo e l’albume”.

La vita privata e Tinder

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair non sono mancati anche passaggi molto personali come quelli legati alla sua vita privata. La Lodigiani ha spiegato di essere “sul mercato” e di aver pensato a Tinder: “Per ora ho scaricato l’app. Mi raccomando, scriva che sono single. Io e Federico ci siamo separati qualche mese fa”, ha spiegato.

“Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo. Non è che io abbia troppa voglia di ‘stare sul mercato’, è un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete: i figli, le migliori amiche…”, ha aggiunto la Lodigiani.