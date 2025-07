Valeria Graci stupisce tutti con una foto in intimo: “La più bella e normale”

La nota comica e conduttrice Valeria Graci ha condiviso uno scatto in lingerie dando un segnale di positività e di amore per il proprio corpo.

Qualche mese fa Valeria Graci aveva raccontato alcune problematiche legate alla salute di suo figlio. Ora, invece, la comica e conduttrice è tornata a far parlare per ragioni ben differenti. La donna si è mostrata sui social con una foto in intimo per mandare un messaggio ironico ma allo stesso tempo di grande consapevolezza e amore per il proprio corpo.

Valeria Graci e la foto in intimo

Valeria Graci, come anticipato, è tornata a far parlare di sé sui social con uno scatto inedito e autentico che ha conquistato il pubblico. L’attrice e comica ha condiviso una foto in cui ha posato con sicurezza e ironia in un completo intimo nero, davanti allo specchio di casa. Un’immagine che ha messo in risalto la sua naturale bellezza e il suo spirito autoironico.

Valeria Graci – www.donnaglamour.it

Nel post pubblicato su Instagram, Valeria ha scritto: “Dalla postura del piede comunque si capisce che ho fatto danza classica! Ps vi vedo che allargate sui fianchi”. Un commento indubbiamente divertente, che richiama alla sua esperienza passata nel mondo della danza, ma che è anche una frecciatina ironica a chi guarda con troppa attenzione i dettagli fisici.

Le reazioni dei fan

La foto ha raccolto in poche ore centinaia di like e moltissimi commenti di apprezzamento. In tanti hanno lodato il coraggio di mostrarsi senza filtri, l’autoironia, e la capacità di trasmettere un messaggio positivo legato all’accettazione del corpo e all’autenticità. “Sei bellissima e vera”, ha scritto una follower. “Finalmente una donna che si mostra senza pose forzate o ritocchi”, ha commentato, invece, un altro utente.

La Graci, nota per il suo talento comico e la sua presenza solare in televisione e sul palco, ha dimostrato ancora una volta di essere anche un esempio di body positivity e semplicità. In questo senso non sono mancati commenti da parte di fan e utenti che hanno sottolineato la “normalità” del suo fisico e la maggiore bellezza rispetto alle tante modelle “ritoccate”.