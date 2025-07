Monica Setta: dopo la polemica sulla sua imitazione ecco la “proposta” alla Gialappa

L’imitazione di Monica Setta alla Gialappa aveva fatto arrabbiare la diretta interessata che, adesso, ha fatto un passo indietro.

La vicenda scoppiettante tra Monica Setta e la Gialappa per quanto riguarda l’imitazione della conduttrice aveva visto i personaggi interessati trovarsi ad avere uno scontro a distanza piuttosto acceso. Ora, a quanto pare, l’ascia di guerra sarebbe stata messa da parte con la Setta che, addirittura, avrebbe avanzato una “proposta”.

Monica Setta e la sua imitazione alla Gialappa

Negli ultimi tempi si è tanto discusso del “caso” legato all’imitazione al Gialappashow di Monica Setta da parte di Giulia Vecchio. La conduttrice non avrebbe gradito il modo in cui la comica l’avrebbe imitata e per questa ragione, in diverse occasioni, avrebbe manifestato il proprio dissenso. Una situazione che ha creato non poche tensioni tra tv e dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Ora, però, apparentemente, le cose sarebbero rientrate. A confermarlo, almeno così sembra, la stessa Setta che nel corso di ‘Storie di donne al Bivio’, intervistando Gabriella Golia, che per una sera era stata la presentatrice con Mago Forest di GialappaShow, si è lasciata andare ad alcune frasi importanti.

La proposta in tv

“Io gli dovrei dare le botte, perché mi hanno fatto un’imitazione dove ero veramente bruttissima”, ha dichiarato inizialmente la Setta facendo riferimento ai “gialappi”. Ma poi, ecco il segnale di distensione: “Però sono talmente simpatici e quindi approfitto per dire che hanno fatto una splendida stagione e auguriamo alla Gialappa tutto il bene anche per la prossima, ma dimenticatemi se potete o fatemi più carina”.

Quando la Golia ha azzardato a dire: “Ti inviteranno vedrai!”, ecco la Setta avanzare una sorta di proposta: “Speriamo, mi farebbe molto piacere“. Staremo a vedere se arriverà questo particolarissimo invito e soprattutto cosa accadrà nel caso di incontro tra “le due Monica”…