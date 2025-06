Prosegue lo “scontro” tra Monica Setta e Francesca Manzini, la giornalista chiarisce: “Mai bloccato la sua carriera. Pronta a querelarla”.

Nelle ultime ore sono diventate virali le parole di Francesca Manzini, la popolare imitatrice e comica, che durante il podcast In Camerino di Marcello Sacchetta aveva rivelato come, in passato, Monica Setta non avrebbe gradito una sua imitazione. Secondo la Manzini, questa parodia avrebbe addirittura compromesso un’opportunità lavorativa. Le sue dichiarazioni hanno fatto il giro del web, scatenando polemiche e curiosità tra i fan. Ma scopriamo che cosa hanno dichiarato.

Monica Setta rompe il silenzio e chiarisce

Contattata da Fanpage, Monica Setta è intervenuta per fornire la sua versione dei fatti e smentire categoricamente le accuse mosse dalla comica: “Mi sorprende che Francesca Manzini dica una cosa così grave attribuendomi un potere che non ho mai avuto e non ho” ha dichiarato.

Francesca Manzini – www.donnaglamour.it

La giornalista ha, poi, continuato: “L’ho sempre stimata come professionista tanto che ho insistito molto per averla ospite nello speciale del 4 dicembre scorso. L’ho corteggiata tramite il suo ex agente Andrea Quattrini, ma purtroppo non si è raggiunto un accordo e l’invito è stato declinato“.

La conduttrice, inoltre, ha raccontato di aver contattato direttamente la Manzini per chiederle di rettificare le sue affermazioni, altrimenti sarebbe stata costretta a tutelarsi per vie legali.

“Ho sentito al telefono la signora Manzini e le ho chiesto di precisare. Se dovesse continuare a dire che non ha più lavorato per me per colpa mia, dovrei procedere a querelarla per diffamazione“.

Una vicenda destinata a continuare

Lo scontro a distanza tra Monica Setta e Francesca Manzini sembra destinato a continuare e promette ulteriori sviluppi.

L’imitatrice aveva rivelato: “Mi hanno fatta chiamare e poi non ho più lavorato per un po’“. Dopo la reazione di Monica Setta non ci resta che attendere un eventuale chiarimento che potrebbe portare a nuovi sviluppi nella spinosa vicenda.