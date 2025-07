Uomini e Donne, è guerra social tra due volti del trono over: “Fingevi”

Scontro di fuoco tra due ex volti di Uomini e Donne. Sui social è bufera con tanto di frecciate, botte e risposte senza precedenti.

Non solo le voci sul possibile approdo al trono di Uomini e Donne di un recente protagonista di Temptation Island. Il dating show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi si è acceso anche in “vacanza”. Il motivo? Una diatriba senza precedenti tra due volti del trono over: Armando Incarnato e Cristina Tenuta.

Uomini e Donne: scontro tra Armando e Cristina

Sebbene non sia chiaro esattamente cosa sia capitato tra i due volti del trono over di Uomini e Donne, in queste ultime ore via social Armando e Cristina sono stati protagonisti di frecciate e insinuazioni decisamente forti. In particolare tutto sembra essere partito da un presunto like della donna all’uomo che ha portato ad una serie di scambi fortissimi.

“Da ieri sera mi sono arrivati una marea di messaggi che qualcuna mi sta nominando nelle sue storie. Io non ti vedo proprio tesoro, fate molta attenzione […]. Attenzione a raccontare ca**ate sul mio conto, sennò mi tocca farvi fare delle figuracce. Lasciatemi in pace, mi sono rotto le scatole, occhio che potrebbero uscire le verità sul vostro conto”.

A quel punto Cristina ha replicato: “Secondo voi una persona che sta bene con se stessa fa lo screen ad un like e poi lo invia ad una pagina di gossip […]”. I due non si sono nominati ma i riferimenti reciproci sono sembrati palesi.

L’affondo

Come se non bastasse, Armando ha proseguito la questione con una foto in auto con tanto di commento: “C’è da mettersi le mani nei capelli. Ma vogliamo un po’ dire a tutti che mentre fingevi di relazionarti agli uomini, avevi la fidanzata fuori?”, ha scritto Incarnato facendo riferimento ad una presunta relazione di Cristina con una donna. La Tenuta, va detto, al momento non ha risposto ma è possibile che la questione possa andare ancora avanti.