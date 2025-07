Dopo Temptation Island, Sarah potrebbe diventare tronista a Uomini e Donne. Scopri tutte le indiscrezioni.

L’ultima edizione di Temptation Island sta registrando un enorme successo, tanto da aver aumentato il numero degli appuntamenti durante la messa in onda. Oltre alle dinamiche, ad attirare il pubblico sono stati anche i volti scelti, e qualcuno potremmo rivederlo presto in un altro programma di Maria De Filippi.

Secondo alcune indiscrezioni, una delle fidanzate, ormai single, potrebbe presto salire sul trono del celebre dating show. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Sarah pronta per Uomini e Donne: le voci dopo Temptation Island

L’ultima edizione di Temptation Island si avvia alla conclusione, ma uno dei suoi volti più discussi potrebbe tornare presto in televisione. Stiamo parlando di Sarah, protagonista di uno dei percorsi più intensi del programma, che potrebbe approdare a Uomini e Donne come nuova tronista.

A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato apertamente di questa possibilità, già accolta con entusiasmo dai fan sui social.

Nel corso della penultima puntata, il pubblico ha assistito alla fine della relazione tra Valerio e Sarah, messa a dura prova dalla vicinanza di lui alla single Ary. Dopo un bacio tra i due, Valerio ha chiesto il falò di confronto anticipato, lasciando Sarah in lacrime.

Un addio struggente che ha commosso i telespettatori, ma che potrebbe non essere definitivo: secondo alcune anticipazioni, nel segmento “Un mese dopo” scopriremo se tra loro c’è stato un riavvicinamento.

Da Temptation Island al trono: una strada già percorsa

L’idea che Sarah possa sedere sul trono di Uomini e Donne non è del tutto inedita. Già lo scorso anno, Martina De Ioannon, dopo un’esperienza simile, fu scelta per diventare tronista. Ora, lo stesso destino potrebbe toccare a Sarah, amatissima dal pubblico per la sua dolcezza e autenticità.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma la curiosità dei fan cresce. La prossima puntata di Temptation Island, prevista per stasera su Canale 5, potrebbe svelare dettagli decisivi sul futuro di Sarah, sia sentimentale che televisivo.