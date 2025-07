Natalia Paragoni sbotta su TikTok, il lungo sfogo social: “Troppe tasse per chi ha la partita IVA. Che fastidio!”.

Natalia Paragoni torna al centro dell’attenzione dei media, ma non per motivi legati al gossip o alla maternità. Stavolta, l’influencer ha sorpreso i suoi fan pubblicando un accorato sfogo su TikTok. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha espresso il proprio malcontento sul tema delle tasse, parlando apertamente delle difficoltà che incontrano le partite IVA in Italia. Il video, nel quale Natalia si trucca mentre riflette sul peso del fisco, ha superato le 620mila visualizzazioni, diventando virale in poche ore. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Le parole di Natalia Paragoni: “Ma quante tasse si pagano?”

“Tra commercialista, tasse e tutto il resto… quante cavolo di tasse si pagano?” si chiede Natalia Paragoni, classe 1997, che lavora da sei anni con partita IVA.

Il suo sfogo è carico di frustrazione: “È un botto, e poi la sanità non è nemmeno perfetta. Potrei fare un elenco…“. La creator sottolinea anche il peso dell’addizionale regionale e il senso di impotenza di fronte a una spesa pubblica percepita come inefficiente: “Ti chiedono soldi e poi cosa vedi? Stron*ate“.

Sotto al post non sono mancati commenti di utenti sorpresi dalle parole dell’influencer. Qualcuno ha chiesto “Per cosa hai la partita iva? che lavoro fai?“.

Ma molti utenti sotto il post le hanno dato ragione, condividendo il suo sfogo.

Il malcontento condiviso: la reazione degli utenti

Il post di Natalia Paragoni ha raccolto centinaia di commenti di solidarietà. Molti utenti hanno espresso opinioni simili, lamentando la pressione fiscale e i servizi pubblici insufficienti: “Anche noi dipendenti paghiamo tanto, e i servizi sono pessimi” scrive un follower. Altri aggiungono: “Purtroppo chi ha la partita IVA paga sempre più, e riceve poco o nulla“.

Lo sfogo ha riacceso anche il dibattito sul ruolo degli influencer. Il sindacato Assoinfluencer è intervenuto, ribadendo che si tratta di una professione con diritti e doveri: “Pagano le tasse come tutti, ed è giusto che abbiano voce in capitolo“.