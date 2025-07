Maria De Filippi e il figlio Gabriele, legame speciale tra vita privata e successi professionali: è lui il suo “sguardo verso il futuro”.

Maria De Filippi continua a essere il volto più influente della televisione italiana, e anche in piena estate il suo nome domina l’attenzione del pubblico. Mentre Temptation Island conquista ascolti record, la conduttrice si concede qualche giorno di meritato relax in barca, come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi. Al largo di Ansedonia, Maria è stata immortalata insieme al figlio Gabriele Costanzo, adottato nel 2010 insieme al compianto Maurizio Costanzo.

Ma tra i due c’è molto più del semplice rapporto madre-figlio: sono diventati partner anche nel lavoro. Ma scopriamo i dettagli e il ruolo dietro le quinte di Gabriele.

Gabriele Costanzo: il perno silenzioso della squadra di Maria De Filippi

Gabriele non è soltanto una presenza affettiva per Maria De Filippi, ma anche un punto di riferimento strategico sul piano professionale.

Nonostante la sua proverbiale riservatezza (non rilascia interviste né appare in video) Gabriele è oggi un protagonista centrale dell’universo Fascino, la casa di produzione che firma alcuni tra i programmi più amati dal pubblico italiano.

A lui è affidata la guida di Witty Tv, la piattaforma digitale che ospita contenuti esclusivi, dietro le quinte e aggiornamenti in tempo reale sulle trasmissioni di punta.

Secondo quanto riportato da Chi, Maria lo considera “il mio sguardo al futuro“, una definizione che appare come una vera e propria investitura, simbolo di una fiducia totale sia sul piano umano che lavorativo.

Il ritorno in tv: da settembre riparte la stagione Mediaset

Mentre si gode le ultime settimane di vacanza, Maria De Filippi si prepara a un autunno ricco di impegni.

Con il ritorno di Uomini e Donne, Tu sì que vales, C’è posta per te, Amici e il nuovo progetto This is Me, la macchina televisiva è pronta a ripartire. E, come sempre, al suo fianco ci sarà Gabriele: figura chiave per un successo che si rinnova stagione dopo stagione.