Ilary Blasi svela: “Ho fatto causa ad Alfonso Signorini e ho vinto”. Tutti i dettagli del retroscena inaspettato.

Ilary Blasi coglie tutti di sorpresa con una dichiarazione inaspettata. Intervistata da Chi, la conduttrice televisiva ha rivelato: “Ho fatto causa ad Alfonso Signorini e ho vinto“.

La dichiarazione arriva in un momento speciale: in occasione del trentesimo anniversario del settimanale. Ma cosa è successo realmente e quali sono i dettagli del retroscena sorprendente? In una lettera pubblicata dalla rivista, Blasi ha ripercorso il suo legame con il magazine che ha documentato gran parte della sua vita pubblica, dagli esordi fino alla separazione da Francesco Totti e alla nuova relazione con Bastian Muller. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Il topless a Formentera e la battaglia legale

Ilary Blasi ha raccontato l’unico episodio in cui si è sentita realmente colpita dalla stampa: “Mi fotografarono in topless dentro casa a Formentera. Feci causa ad Alfonso Signorini e vinsi“. Un momento delicato che, però, non ha compromesso i rapporti tra i due.

Anzi, poco dopo si sono ritrovati a lavorare insieme al Grande Fratello Vip, dove lei era alla conduzione e lui opinionista: “Siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l’amore” ha detto con ironia.

Nel suo racconto, Ilary Blasi non si è sottratta ai temi più delicati. Sulla separazione da Totti ha spiegato: “In quel periodo non leggevo nulla. Uscivano tante cose false. Era troppo“.

Il nuovo rapporto con la stampa

Oggi, con un libro e una serie TV, Blasi ha raccontato la propria verità: “Dopo un anno di silenzio ho fatto una ‘Ilarata’. Ho detto tutto, a modo mio“.

Con il sorriso che la contraddistingue, Ilary ha concluso: “Mi sto tranquillizzando. Ma una cosa ve la prometto: con me non vi annoierete mai“. Una promessa che i fan e i lettori di Chi accoglieranno con entusiasmo.