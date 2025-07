Eros Ramazzotti in vacanza con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli: foto da Mykonos e clima sereno in famiglia.

Un’estate serena e all’insegna della famiglia per Eros Ramazzotti, che ha deciso di trascorrere le vacanze con entrambe le sue ex compagne, Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Il cantautore romano, amatissimo dal pubblico, ha dimostrato ancora una volta che, anche dopo la fine di una storia d’amore, è possibile costruire rapporti solidi e affettuosi nel tempo. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’insolita estate del cantante.

Relax e sorrisi con Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker

Dalla splendida cornice di Mykonos, Michelle Hunziker ha condiviso sui social alcune immagini che testimoniano la serenità e la complicità tra i presenti: con lei, oltre a Ramazzotti, c’erano la loro figlia Aurora, il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare.

A completare il quadro familiare, anche le figlie che Michelle ha avuto con Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, e il suo attuale compagno Nino Tronchetti Provera.

Nei giorni successivi, Eros Ramazzotti è stato paparazzato in spiaggia in compagnia della seconda ex moglie, Marica Pellegrinelli, e dei due figli avuti con lei: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Anche in questo caso, il rapporto tra i due ex coniugi sembra essere improntato al rispetto e alla collaborazione, soprattutto per il bene dei figli.

Una famiglia allargata che funziona

La scelta di Eros Ramazzotti di condividere momenti di vacanza con entrambe le sue ex compagne e i rispettivi figli appare come un raro esempio di famiglia allargata felice.

In un’epoca in cui spesso i rapporti post-separazione sono tesi, l’artista dimostra quanto possa essere importante mantenere un dialogo sereno e costruttivo.

Le immagini da Mykonos non raccontano solo di una vacanza, ma di un legame profondo che va oltre l’amore romantico: quello per la famiglia, per i figli e per il rispetto reciproco.