Uno scoop sorprendente arriva direttamente da Hollywood: Pamela Anderson e Liam Neeson si stanno davvero frequentando. Dopo settimane di indiscrezioni, la conferma è arrivata direttamente dal magazine People, che cita una fonte vicina ai due attori. Finalmente i due sono usciti allo scoperto, lasciando i fan senza parole. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Secondo la fonte, questa “È una storia d’amore appena nata, è sincera, ed è chiaro che sono innamorati l’uno dell’altra“.

La notizia ha subito acceso l’interesse dei fan, rendendo Pamela Anderson e Liam Neeson una delle coppie più chiacchierate del momento.

Pamela Anderson and Liam Neeson Are Dating: 'It's Clear They're Smitten' (Exclusive Source) https://t.co/ThmAeMwfiF