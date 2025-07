“Le piace pagare le multe”: Basciano attacca Sophie Codegoni

Durissimo attacco di Alessandro Basciano alla ex, Sophie Codegoni, per quanto riguarda la gestione della loro figlia, Celine. Le parole.

Nuovo capitolo del caso legato ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. In particolare, a far tribolare la ex coppia, è la gestione e l’affido della figlia, Celine. Nelle ultime ore, il DJ ha deciso di uscire allo scoperto con un lungo sfogo social in una storia dove non ha risparmiato parole di fuoco verso la madre di sua figlia.

Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

Sembra essere passato il “peggio” tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e invece… Nuovo sfogo social del DJ che a quanto pare sta avendo delle difficoltà a vedere sua figlia Celine a causa della mamma, nonché sua ex compagna. Il ragazzo ha deciso di sfogarsi tramite una lunga storia social dove non ha risparmiato parole al veleno alla ex compagna.

“Sono rimasto in silenzio, ho incassato colpi, maldicenze, cattiverie di ogni tipo. Il paradosso è che ho delle pagare una condanna mediática quando, al contrario, nelle aule di tribunale o sono uscito vincitore o non ci sono proprio entrato […]”, ha esordito Basciano. “No minacce no violenza fisica no violenza di nessun genere!!!!! Ma la cosa che mi preme di più è solo una: nel procedimento davanti al giudice di famiglia ho un provvedimento che mi autorizza a vedere mia figlia 3 volte a settimana. In aula penale non ci sono ancora entrato perché sono semplicemente ‘indagato’, senza un rinvio a giudizio, nessuna udienza, nessun processo. Eppure, i ‘benpensanti’ e certa stampa, oltre ovviamente ai leoni da tastiera, hanno pronunciato la sentenza di condanna. Follia“.

Le multe e la rabbia

Nel suo durissimo sfogo, il DJ ha posto l’accento su un’altra situazione: “Altra follia, una ‘madre’ che anziché favorire il rapporto padre/ figlia, lo ostacola richiedendo l’affidamento esclusivo assoluto che (naturalmente le è stato rigettato). Pubblica storie, nonostante il divieto del giudice e le relative multe che le piace tanto pagare, in cui le piccola dice il nome della mamma, bene, ma questa piccola ha anche un papà che la ama, ricordiamocelo”.

Basciano ha quindi concluso il proprio pesantissimo messaggio parlando di sostegno ricevuto da persone che lo conoscono davvero e capiscono la situazione. “[…] Semplicemente VERGOGNA per chi ha strumentalizzato tutto questo per chi lo difende”, ha detto il DJ..