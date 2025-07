Fedez: “Non sono attaccato al denaro”, ma poi svela il patrimonio familiare da record

La musica, gli investimenti e il patrimonio familiare: Fedez a tuttocampo in una intervista rilasciata a Forbes senza peli sulla lingua.

Il divorzio da Chiara Ferragni è a tutti gli effetti ufficiale con tanto di dettagli sull’accordo siglato diventati noti. Ora, Fedez può veramente voltare pagina anche dal punto di vista imprenditoriale con alcune interessanti attività di cui ha parlato in una intervista a Forbes uscita in queste ore. Tra i vari passaggi, il rapper ha parlato anche di musica e pure a quanto ammonti il patrimonio familiare.

Fedez: il business e la musica

Nel corso dell’interessante intervista a Forbes, dal titolo “Fedez: riscrivere le regole”, il rapper di Rozzano ha raccontato diversi aspetti legati alle sue attività. In questo senso, Federico Lucia ha ammesso che, in questo momento, la musica non sia assolutamente al primo posto per quanto riguarda i suoi affari.

“(La musica ndr) non è assolutamente al primo posto nel mio business, ma rimane al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi”, ha raccontato Fedez. “II mio obiettivo è sempre stato essere indipendente dal punto di vista economico rispetto alla musica e non far sì che le mie economie dipendessero dalla musica. Questo mi dà una totale indipendenza rispetto alla scrittura di canzoni e progetti musicali”.

Il patrimonio e la ricchezza

Nell’ottica dei veri business di Federico, ecco il rapper spiegare: “Attualmente la holding Zedef srl ha una consistenza patrimoniale complessiva che supera i 20 milioni di euro. La controllata DOOM è cresciuta del 30% più o meno ogni anno, tenendo conto che veniamo anche da una bufera comunicativa non indifferente che però ci ha lasciato un’esperienza importante e anche l’opportunità di aprire un ramo di mercato sul risk management, tra i vari rami di mercato che vorrò esplorare c’è anche quello”.

Al netto degli affari che sembrano andare a gonfie vele, Federico ha però tenuto a precisare: “Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro”.

Eppure, tra l’aumentare la propria fama, magari anche all’estero, e la ricchezza, Federico no ha dubbi: “Nettamente la mia ricchezza; la popolarità è decisamente un effetto collaterale del lavoro che faccio, è una cosa che ho imparato in qualche modo a maneggiare, a volte sì a volte meno. Conosco diverse persone che ricercano la popolarità e a mio parere è l’errore più sbagliato che si possa fare”.