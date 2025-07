“Episodio increscioso”: caos nella notte per un ex gieffino

La segnalazione su un ex Grande Fratello: notte di caos con tanto di episodio increscioso e indagini in corso sulla vicenda.

Sono diverse le indiscrezioni che riguardano la prossima edizione del Grande Fratello che dovrebbe vedere sia la trasmissione per i Vip – in realtà si parla di reality a rischio – che quella per i Nip. Ma è ancora relativamente alle passate stagioni che si discute ed in particolare dopo una segnalazione misteriosa riportata in queste ore.

Caos nella notte per un ex Grande Fratello

Sono ore di apprensione per quello che sarebbe accaduto ai danni di un ex gieffino. Sebbene non ci siano ancora molte informazioni e conferme sulla vicenda, pare che un ex concorrente del Grande Fratello abbia vissuto una nottata di vero caos per la quale, adesso, è stato reso necessario l’intervento delle autorità competenti.

grande fratello occhio – www.donnaglamour.it

A segnalare quello che sarebbe stato un “episodio increscioso” sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza tramite i rispettivi profili social. Come detto, per il momento, non ci sono troppe informazioni ma siamo sicuri che presto verranno dati altri dettagli.

La segnalazione

Nello specifico i due esperti hanno condiviso una storia Instagram con scritto: “Stanotte un ex concorrente del Grande Fratello è stato vittima di un episodio increscioso fuori dalla propria abitazione”, le loro parole.

Andando a spiegare quanto sarebbe accaduto a tale ex gieffe, Deianira e Amedeo hanno aggiunto “Ignoti hanno lanciato pomodori contro di lui mentre rientrava a casa. Per motivi di privacy non sono stati diffusi nomi, poiché sono in corso le indagini delle autorità competenti“.

Indubbiamente si tratta di un fatto molto grave ma sulla vicenda non sono noti altri elementi. Chi sarà mai il gieffino sfortunato? E soprattutto perché è capitata questa situazione con qualche odiatore? Staremo a vedere se più avanti verranno a galla altre informazioni.