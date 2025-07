Sono attese grandi emozioni nelle prossime ore a Temptation Island 2025 con alcune chicche anche video mostrate dalla produzione.

Cosa accadrà tra i fidanzati e le fidanzate all’interno di Temptation Island 2025? C’è chi parla di tradimenti e chi, invece, come la produzione ha iniziato a pubblicare alcuni filmati di anticipazioni che vedono le fidanzate protagoniste. Un falò molto “caliente” a quanto pare, ma non positivamente per una (o forse tutte e due) tra Maria Concetta e Lucia…

Temptation Island 2025: cosa aspettarsi dalle coppie

Le ultime puntate di Temptation Island 2025 saranno assolutamente all’insegna delle sorprese. Le indiscrezioni che arrivano ormai da quache giorno, infatti, parlando di colpi di scena pazzeschi tra fidanzati e fidanzate. Che qualche tentatore o tentatrice possa aver messo il proprio zampino? Sembra proprio di sì.

A darne una sorta di conferma di quanto sarebbe accaduto, anche la stessa produzione che ha pubblicato in queste ore un video di anticipazione molto particolare dove, da quello che si deduce, uno dei fidanzati avrebbe superato il limite.

Il falò di Maria Concetta e Lucia: il video

Nel filmato caricato nei social ufficiali di Temptation Island si vedono Maria Concetta e Lucia sedute sul famoso tronco in riva al mare intente a guardare uno dei tanti video concessi dalla produzione e portato loro dal mitico Filippo Bisciglia. Nella clip sembra essere Maria Concetta quella maggiormente interessata.

Probabile che la ragazza stia guardando qualche clip del fidanzato Angelo o forse, invece, si tratta di qualcosa che riguarda Simone, compagno di Lucia. Tra le due, infatti, è avvenuto uno scambio rapido di battute: “Ci scappa il bacio ora”. E ancora da parte di Lucia: “Speriamo di no”. Le premesse sembrano essere bollenti. Staremo a vedere chi e cosa avrà causato agitazione nelle due donne sedute davanti al tablet con il video.