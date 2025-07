Perla Vatiero allo scoperto: tutta la verità su Temptation e Mirko

Dopo alcune dichiarazioni venute a galla su Falsissimo, Perla Vatiero ha voluto precisare degli aspetti su Temptation Island e Mirko Brunetti.

Avevano fatto molto discutere le parole di Perla Vatiero e Lino Giuliano al podcast di Fabrizio Corona Falsissimo. Ora, la ragazza ha deciso di fare chiarezza per mettere a tacere delle voci che si erano alimentate e che andavano a coinvolgere anche il percorso a Temptation Island che la ragazza aveva fatto con l’ex, Mirko Brunetti.

Perla Vatiero e Falsissimo

Nel corso di una recente puntata del podcast di Fabrizio Corona ‘Falsissimo’, come anticipato, Perla Vatiero si era lasciata andare a delle dichiarazioni molto particolari legate alla sua esperienza in tv. “Una cosa scontata è che loro (gli autori, ndr) non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire al tuo fidanzato non frega niente”, aveva detto la donna presumibilmente su Temptation Island.

La ragazza aveva anche aggiunto: “Quindi in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo”. Le parole di Perla avevano fatto preso il giro del web facendo sorgere dubbi, quindi, anche sulla veridicità del suo rapporto con Mirko Brunetti, ora a tutti gli effetti suo ex.

La spiegazione: tutta la verità

in queste ore, però la Vatiero sembra essere tornata, in parte, sui suoi passi, andando a fare chiarezza in merito a quella parole. “‘Ma questi programmi sono veri? C’è qualcosa di finto? Vi indicano quello che dovete fare?’. Questa è una domanda che mi viene fatta sempre e ci tengo a dire che il mio percorso è stato vero, reale”.

La ragazza ha quindi aggiunto: “Il mio percorso l’ho vissuto in piena sincerità, anche il mio ex partner. A me non è mai stato detto quello che dovevo o non dovevo fare anche perché, mi conoscete, e farmi dire quello che devo fare è una cosa quasi impossibile. Quello che preciso è che semplicemente è normale che la produzione, la redazione, tutte le persone che lavorano lì, non possono venire nel villaggio a dirti: ‘Il tuo fidanzatino sta piangendo’, perché andrebbero contro il nostro percorso, la nostra crescita e al motivo per cui noi siamo lì”.

In questa ottica, la Vatiero ha ribadito quindi di aver fatto un percorso vero e reale e che grazie a certe dinamiche si arrivi ad affrontare un “percorso in modo più strong” che può “portarti ad avere il coraggio di prendere delle decisioni che magari nella tua vita normale non prenderesti mai”.