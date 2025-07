Mario Adinolfi: “Non sono patriarca misogino, a casa comanda mia moglie”

La vita privata, le polemiche e l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi si racconta a tuttotondo svelando aneddoti molto personali.

Dopo aver fatto chiarezza sulla nuova fase della terapia per dimagrire, Mario Adinolfi è tornato a parlare e lo ha fatto in una intervista a Novella 2000. Il giornalista e volto tv, fresco di esperienza a L’Isola dei Famosi 2025, ha svelato alcuni retroscena sul reality andando a toccare anche argomenti molto personali come il rapporto con sua moglie e le sue figlie.

Mario Adinolfi e l’esperienza a L’Isola

Tra i vari passaggi dell’intervista, Mario Adinolfi ha parlato di come sia stata la sua esperienza nel reality show di Mediaset in Honduras. “Il risultato conta pochissimo. Il bello è stato scoprire che sono entrato all’Isola odiato dall’Italia, perché sotto l’annuncio della mia partecipazione ci sono centinaia di migliaia di insulti, e non sto esagerando, e ne sono uscito travolto dall’affetto. È una cosa che mi emoziona davvero, e io sono uno che di solito è molto difficile alle emozioni”, ha detto l’uomo.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

A far felice il buon Mario anche un altro aspetto affrontato a L’isola: “Una delle cose più belle che ho fatto in Honduras è stata ascoltare le vite di tutti, essere un amico. Io li ascoltavo per davvero, ero interessato sul serio. Questo ha portato ad altri racconti, altre storie di vita che mi onorano, perché le persone cercano in me una parola di conforto […]”.

Il lato nascosto in casa e le parole sulla moglie

Adinolfi ha poi svelato un retroscena relativo alla sua vita privata e a come sua moglie abbia reagito prima che lui accettasse di prendere parte a L’isola: “Mi hanno telefonato dalla produzione chiedendomi se volevo farlo. L’ho detto a mia moglie Silvia, e lei mi ha risposto che era una cosa impossibile”, ha confessato il giornalista.

“Più o meno tutte le reazioni che abbiamo avuto davanti agli altri reality che mi hanno proposto sono sempre state così. E infatti alla fine non ci andavo mai, perché lei decideva di no. Stavolta però ha cambiato idea. Dunque, alla faccia di chi dice che sono un patriarcale misogino, ho avuto il permesso di mia moglie e sono partito”.