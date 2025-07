Giulia De Lellis: “Cena in pigiama da amici”. L’outfit low cost fa il pieno di like

Sta vivendo la sua prima gravidanza con grande spirito e gioia Giulia De Lellis che ha raccontato le sue ultime ore con alcuni amici.

Ha raccontato solamente pochi giorni fa la grande emozione dell’essere rimasta incinta e di aspettare la sua prima figlia che si chiamerà Priscilla. Ora, Giulia De Lellis sta tenendo i suoi seguaci sempre informati in merito alla gravidanza, compresi i momenti con gli amici come la cena della scorsa notte, quando ha deciso di presentarsi “comoda” e in pigiama.

Giulia De Lellis: come procede la gravidanza

Come noto, Giulia De Lellis è in dolce attesa. La modella, influencer e conduttrice sta aspettando il suo primo figlio con Tony Effe. Il bebè, in realtà, sarà una femminuccia che si chiamerà Priscilla. La ragazza ha sottolineato come sia estremamente felice e gioiosa di questa gravidanza e ha sottolineato pure come insieme al rapper sia stata subito intenzionata ad avere un bimbo.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

“Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino. Io ho preferito aspettare, sistemare alcune cose e prendere una casa più grande”, sono state alcune delle parole della bella Giulia sui social nelle scorse ore.

L’outift comodo e low cost fa il boom di like

Ad ogni modo, Priscilla è stata concepita e tra poco farà il suo arrivo nel mondo. Mamma Giulia sta affrontando tutto con grande forza e spirito ma anche con tanta… comodità. In questo senso, la conferma è arrivata dalla cena della scorsa notte, quando la De Lellis, in una storia Instagram, si è mostrata prossima a dirigersi da qualche amico per la serata.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che Giulia avesse un outfit davvero easy: un pigiama. Apparentemente si è trattato, come riferito da Leggo, di un completo in popeline di cotone firmato H&M, con righe bianche e rosa con dei cuoricini rossi ricamati. Il costo poco sopra i 30 euro. “Io che mi presento a cena da amici in pigiama e con mentine rare come cadeau. Non so quale è peggio”, ha ironizzato Giulia.