Fedez torna a sorprendere al Red Valley Festival con una nuova versione di Tutto il contrario e un dissing tagliente contro Tony Effe, Elodie, Achille Lauro e Chiara Ferragni.

Dopo l’incidente “molto piccante” alla Festa dello Stocco, Fedez torna a far parlare di sé anche al Red Valley Festival. Sul palco dell’Olbia Arena, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, il rapper ha messo in scena uno show, rispolverando il brano Tutto il contrario del 2011 con versi nuovi contro Tony Effe, Elodie, Achille Lauro e l’ex moglie Chiara Ferragni.

Il duetto con Francesca Michielin chiude lo show

Dopo le rime al veleno, come riportato da Leggo.it, Fedez cambia completamente tono e atmosfera. Chiama sul palco Francesca Michielin, amica e collega con cui ha condiviso uno dei suoi successi più noti. Insieme eseguono Cigno nero, incantando il pubblico e regalando un momento di grande intensità.

Fedez e il dissing contro Tony Effe, Elodie, Achille Lauro e l’ex Chiara Ferragni

Il ritorno del “vecchio Fedez” non è passato inosservato. Il rapper, aggiunge Leggo.it, ha scelto di riportare in scena Tutto il contrario, brano manifesto del 2011, per segnare una netta distanza dalla sua fase più “patinata“. Prima di iniziare, con tono ironico ha detto: “So che domani mattina me ne pentirò“. Poi ha iniziato a snocciolare una lunga serie di barre taglienti contro alcuni volti noti della musica e dello spettacolo italiano.

Tony Effe viene sbeffeggiato con la frase “a Sanremo sembrava Pavarotti“, mentre per Elodie c’è una stoccata sul live a San Siro: “lo spin off di Chi l’ha visto“. Non manca una frecciata a Gianluca Gazzoli, definito “il nuovo Pippo Baudo“, e ad Achille Lauro, evocato con ironia per i suoi outfit. Nel mirino anche Miss Italia, con un riferimento a Ilaria Salis: “Ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare“.

Ma la frase che ha fatto più rumore è quella rivolta all’ex moglie Chiara Ferragni, con cui il matrimonio è recentemente giunto al termine. Il rapper paragona la loro relazione al “concerto dei Coldplay“.