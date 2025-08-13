Stefano De Martino e Caroline Tronelli, in arrivo la prima prova d’amore: cosa succede

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si preparano ad affrontare la prima prova del loro amore dopo un’estate insieme in Sardegna.

L’estate 2025 ha visto sbocciare ufficialmente l’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, protagonisti di una vacanza romantica in Sardegna. La coppia, che fino a qualche mese fa si era tenuta lontana dai riflettori, oggi vive la propria relazione alla luce del sole. Se da una parte Belen Rodriguez sembra vivere serenamente la sua nuova relazione, dall’altra il conduttore si prepara ad affrontare con la nuova compagna la prima vera sfida del loro rapporto.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli “fanno sul serio”: la loro storia

Quella tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, come riportato da DiLei.it, non è una storia nata all’improvviso. I due si conoscono da tempo e il conduttore ha da anni un legame stretto con la famiglia della giovane. Il padre di Caroline, Stefano Tronelli, è il fondatore della Tron Group Holding, una società milionaria di consulenze aziendali. Mentre il fratello Francesco ha dato vita al brand di costumi ecosostenibili Nort Beachwear. Proprio grazie a questi rapporti, l’amicizia tra i due si è trasformata lentamente in qualcosa di più profondo, oggi vissuto apertamente.

In arrivo la prima vera sfida per la coppia

Se l’estate è stata caratterizzata da sorrisi e momenti felici, l’autunno porterà una sfida significativa, come fa notare il settimanale Chi. A settembre, infatti, Stefano De Martino e Caroline Tronelli dovranno separarsi. Il conduttore tornerà al timone di Affari Tuoi, impegno che lo porterà a dividersi tra Roma e Milano, dove vive anche il figlio Santiago. La giovane invece farà ritorno a Napoli per motivi di lavoro.

Dopo settimane vissute uno accanto all’altra, la distanza rappresenterà un banco di prova importante per la coppia. Sarà l’occasione per verificare se il sentimento che li unisce è davvero abbastanza forte da resistere alla quotidianità e agli impegni separati.