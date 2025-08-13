Alfa, il “gesto” assurdo di una fan per andare al concerto: la reazione del cantante

Una fan si licenzia per seguire Alfa in concerto: la reazione del cantante davanti a tutti. Ecco cos’è successo.

Mentre Giacomo “Genny” Urtis e Valeria Marini si scatenano sullo yacht, c’è chi è pronto a tutto pur di vivere un momento speciale con il proprio artista preferito: è il caso di una giovane fan di Alfa, che ha lasciato il lavoro pur di assistere a uno dei concerti del tour estivo del cantante. Il gesto non è passato inosservato e ha scatenato la reazione dell’artista sul palco.

Il tour prosegue in giro per l’Italia e in Europa: i dettagli

Questo episodio è solo uno dei tanti che stanno rendendo il tour di Alfa un vero e proprio fenomeno. L’artista è attualmente impegnato in una lunga serie di concerti estivi in giro per l’Italia, come riportato da Novella 2000, ma le sorprese non finiscono qui. In autunno, infatti, il cantante partirà per una tournée europea, per poi esibirsi nei principali palasport del paese. I biglietti stanno andando a ruba.

Un fan si licenzia per andare al concerto: la reazione di Alfa

Lunedì 11 agosto, aggiunge Novella 2000, Alfa ha fatto tappa ad Ascoli Piceno con il suo tour estivo, che sta attraversando tutta l’Italia. Durante la serata, l’attenzione si è concentrata su una ragazza del pubblico di nome Asia. La giovane fan ha raccontato di essersi licenziata dal proprio lavoro per poter assistere al concerto del suo idolo. Una rivelazione che ha sorpreso tutti, incluso il cantante, che ha deciso di fermarsi e rivolgersi direttamente a lei.

Visibilmente colpito, il cantante ha risposto: “Ti sei licenziata per essere qui? Ma come sì col sorriso. Cosa farai da domani? Non lo sai? Non ti assumo tesoro, non abbiamo posti liberi. Fate un applauso ad Asia, che ha perso il lavoro per essere qui“.