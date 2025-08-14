Scandalo per Stefano De Martino: degli hacker rubano video privati girati nella casa della fidanzata Caroline Tronelli.

Mentre Fedez si scaglia contro tutti sulle note di “Tutto il contrario”, Stefano De Martino è stato vittima di una gravissima violazione della privacy. Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia per Affari Italiani, come riportato da Fanpage, degli hacker sono riusciti a infiltrarsi nel sistema di videosorveglianza dell’abitazione di Caroline Tronelli, attuale compagna del conduttore.

Le riprese private sono state sottratte e diffuse gruppi WhatsApp, canali Telegram e persino su un sito web straniero. Al momento, i legali della coppia sarebbero pronti a rilasciare un comunicato ufficiale.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli nel mirino degli hacker: rubate immagini private

Secondo le informazioni diffuse da Affari italiani e riportate da Fanpage, gli hacker avrebbero compromesso le telecamere di sicurezza installate all’interno dell’abitazione di Caroline Tronelli. Ciò è avvenuto proprio mentre lei e Stefano De Martino si trovavano in casa.

I criminali informatici sono riusciti ad accedere ai video privati che documentano scene di quotidianità all’interno della casa, dalla routine igienica alle attività domestiche. Questo materiale, una volta acquisito, è stato trasferito su server situati all’estero e poi distribuito tramite gruppi WhatsApp, canali Telegram e persino un sito straniero, che è stato successivamente oscurato. La violazione ha scatenato un’immediata reazione da parte della coppia e del loro entourage.

Un attacco non mirato e le indagini della Polizia Postale

Secondo le prime ipotesi investigative, l’attacco informatico non sarebbe stato inizialmente indirizzato in modo specifico verso Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Gli hacker, infatti, avrebbero agito senza conoscere l’identità delle persone riprese, con l’obiettivo di raccogliere contenuti da sfruttare in modo illecito. Solo in un secondo momento si sarebbero resi conto della notorietà delle vittime.

La Polizia Postale ha avviato indagini approfondite per risalire ai responsabili dell’infiltrazione e per ricostruire il tragitto compiuto dal materiale compromesso, dalla registrazione alla diffusione sulle varie piattaforme.