Alla Festa dello Stocco, Fedez si trova alle prese con qualcosa di “molto piccante” e reagisce in diretta. Ecco, a seguire, il video.

Fedez, ospite d’onore della XXIV Festa Nazionale dello Stocco, ha regalato ai fan non solo un concerto sotto le stelle di Cittanova (RC), ma anche un siparietto tutto da ridere. Dopo le polemiche sul cachet e le richieste da VIP, il rapper è salito sul palco del gran finale, attirando l’attenzione anche per una reazione totalmente inaspettata: l’assaggio dello stocco calabrese, molto più “piccante” di quanto immaginasse.

Fedez e un boccone “molto piccante”: cosa è successo

Nel bel mezzo della sua esibizione, tra un brano e l’altro, Fedez è stato omaggiato con un piatto simbolo della cucina cittanovese: lo stocco, servito come da tradizione locale con abbondante peperoncino. Il rapper ha accettato l’assaggio senza pensarci troppo, inconsapevole però dell’intensità del condimento.

Appena messo in bocca il primo boccone, come riportato da Novella 2000, la sua reazione è stata immediata e ha fatto scoppiare il pubblico in una risata collettiva. “Ragazzi… è piccantino!“, ha detto con un’espressione tra il sorpreso e il divertito, prima di affrettarsi a bere un sorso d’acqua per placare il bruciore.

“Mi ha fatto la trappola”: lo scherzo sul palco

Lontano dal prendersela, Fedez ha saputo trasformare la gaffe in un momento di intrattenimento puro. Con la sua consueta ironia, ha commentato scherzando con il pubblico: “È buono, a parte che non posso dire niente. C’è devo dire buono per forza, però è veramente buono giuro. Ca**o ma è piccante. Ma me lo hai dato piccante. Buono ma è piccante, non me lo ha detto, mi ha fatto la trappola“.

Una battuta spontanea che ha conquistato applausi e risate, rafforzando il legame con i fan presenti. Ecco, a seguire, il video che è diventato subito virale: