Fedez alla Festa dello Stocco: cachet da urlo, vitto e alloggio inclusi anche per Giulia Honegger. Ecco chi paga e le richieste da vero VIP.

Dopo le presentazioni ufficiali ai figli e la prima “paparazzata di famiglia”, Fedez torna al lavoro. E lo fa con una data che già fa discutere: martedì 12 agosto, Cittanova (Reggio Calabria) si prepara ad accogliere il rapper alla XXIV edizione della Festa Nazionale dello Stocco, il più atteso evento gastronomico del borgo di poco più di novemila abitanti. Ingresso gratuito per tutti, ma dietro le quinte il compenso fa rumore: 100 mila euro, stando a quanto rivelato dal sito Mowmag e riportato da Open.

Fedez e il cachet da capogiro per la Festa Nazionale dello Stocco

Il dato che più ha infiammato il dibattito è proprio questo: 100 mila euro di cachet. Mowmag, spiega Open, chiarisce che non un solo centesimo arriverebbe da fondi pubblici. La cifra sarebbe interamente coperta dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco“, che per quest’anno ha scelto Fedez come artista immagine della manifestazione.

Il concerto è gratis per il pubblico, ma il Comune dovrà comunque riportare nei propri bilanci eventuali spese tecniche o logistiche legate all’evento, che poi saranno rimborsate dall’azienda. Una scelta, quella di puntare su un grande nome, che rientra nella tradizione della Festa, anche se mai prima d’ora erano emersi numeri così precisi.

Il vitto-alloggio anche per Giulia Honegger e le altre richiesta da “star”

Non solo cachet. L’accordo prevede anche vitto e alloggio per Fedez, la sua crew e la compagna Giulia Honegger. E, secondo indiscrezioni riportate dalla stessa fonte, alcune richieste particolari: vini bianchi senza solfiti e prodotti alimentari biologici, tra carne e verdure.

Negli anni passati, sempre grazie a “Stocco&Stocco“, Cittanova aveva già visto sul palco artisti di primo piano come Tiziano Ferro e Cesare Cremonini (cachet mai rivelati), mentre le ultime tre edizioni hanno avuto come protagonisti i Nomadi.