Elodie, la foto dell’abito “strappato” che lascia intravedere tutto: svelato il segreto

Abito “scandalo” per Elodie: strappi e lingerie in vista. Ma dietro la polemica sui social c’è un segreto che sorprende tutti.

Tra gite in barca, giornate di mare e serate glamour, Elodie sta trascorrendo l’estate insieme al compagno Andrea Iannone e a un gruppo di amici. La cantante – recentemente criticata da Viola Valentino – ha deciso di raccontare i momenti più belli delle vacanze attraverso un album pubblicato su Instagram. Ma a rubare la scena non sono stati i panorami da sogno, bensì un outfit che ha letteralmente infiammato i commenti: un vestito da sera così audace da sembrare “strappato” e pronto a rivelare l’intimo.

Elodie, l’abito “strappato” che rivela l’intimo: la polemica

Per una serata fuori, come riportato da Fanpage, Elodie ha abbandonato il costume e ha scelto un tubino corto dalla vestibilità aderente, capace di esaltare ogni curva. A colpire però non è solo la linea del vestito, ma soprattutto ciò che appare sul tessuto: la parte superiore lascia intravedere un reggiseno, quella inferiore uno slip sgambato, mentre qua e là compaiono veri e propri “strappi” che sembrano mostrare la pelle nuda.

L’effetto è realistico e non sono mancate le polemica da parte di alcuni hater. C’è chi ha scritto “Manca una foto coi ciapett di fuori… Tutto apposto???“, altri ancora “Che cafona“. Ebbene, non è tutto oro quello che luccica.

La verità dietro l’abito dello scandalo

Nonostante l’effetto mozzafiato, nessun reggiseno, nessuno slip e nessuno strappo sono reali. Il vestito sfrutta il trend del trompe l’oeil, spiega Fanpage, con disegni intarsiati nel tessuto stretch che creano l’illusione di trasparenze e rotture. Tutto ciò che sembra osé è in realtà solo un gioco grafico.

In particolare, l’abito della cantante costa 450 euro e la firma Diesel. Per completare l’outfit, Elodie ha scelto una borsa dorata di Amina Muadi, dal valore di circa 1600 euro.