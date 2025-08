“Non serve togliersi le mutande”: l’attacco feroce ad Elodie

Spesso giudicata e criticata per le movenze e gli outfit eccessivi “messi davanti” alla musica, Elodie è stata nuovamente presa di mira.

Non solo il recente attacco bis da parte di Gino Paolo. Elodie è finita nel mirino anche di una storica cantante, Viola Valentino, che ha rilasciato una interessante intervista al settimanale Nuovo, citato da Leggo, nel quale ha parlato, appunto, proprio della giovane artista ex Amici che qualcuno ha avuto l’ardire di paragonare a lei.

Elodie nel mirino di Viola Valentino

Intervistata dal settimanale Nuovo, come detto, Viola Valentino ha avuto modo di parlare della sua carriera e anche di come le sue performance, abbinata ad una certa femminilità, abbiamo creato, ad oggi, un paragone con Elodie. “I miei scatti osè erano da educanda!”, ha voluto subito precisare la più esperta artista.

E in merito alle esibizioni di Elodie: “Sono esibizioni gratuite che nulla hanno a che fare con la musica. Non serve togliersi le mutande. Essere considerata la regina dell’eros musicale mi fa piacere perché penso che sia un riconoscimento alla mia personalità umana e artistica. Voglio precisare però, di non essere mai stata volgare“.

L’affondo alla Di Patrizi

In questo senso la Valentino ha poi proseguito spiegando di non avere particolare piacere a sentire che Elodie venga considerata la sua erede: “No, non ho mai ascoltato una sua canzone. Mi sembra di non avere niente in comune con lei, in quando io non mi sono mai spogliata sul palco, trasmettendo sensazioni forti al pubblico solo con lo sguardo e la gestualità, in una condivisione visione di emozioni. Senza ricorrere allo spogliarello, anche per una questione di stile. Non mi sono mai venduta, in nessun senso. E tanto meno per smerciare qualche disco in più”, ha detto in modo perentorio la donna sempre come riportato da Leggo citando Nuovo.