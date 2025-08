Gerry Scotti svela tutto: la verità sul rapporto con Samira Lui

Grandi protagonisti insieme a ‘La Ruota della Fortuna’, Gerry Scotti ha parlato di Samira Lui, valletta della trasmissione e importante collaboratrice.

Solamente pochi giorni fa aveva fatto discutere per alcune frecciatine lanciate al rivale Stefano De Martino e ad Affari Tuoi. Ora Gerry Scotti è tornato a parlare e lo ha fatto a Gente in merito alla compagna di viaggio nella trasmissione ‘La Ruota della Fortuna’, Samira Lui. Il presentatore, infatti, ha spiegato con gioia quale sia il suo vero rapporto con la giovane valletta.

Gerry Scotti e il rapporto con Samira Lui

Il successo de ‘La Ruota della Fortuna’, trasmissione condotta magistralmente da Gerry Scotti sta anche nel feeling che il presentatore ha instaurato con Samira Lui, valletta e non solo del programma. Intervistato da Gente, citato da Today, il mitico conduttore ha spiegato quale sia il rapporto tra i due sottolineando grande affetto e stima reciproca.

“Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non li immaginavo proprio”, ha detto in primis sul successo del programma. E sulla Lui: “Sono orgoglioso del nostro rapporto, pieno di stima e rispetto, sono contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace”. E ancora: “Samira mi ringrazia ogni giorno perché dice che la metto a suo agio, io la ringrazio perché è una meravigliosa compagna di lavoro. Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo. Nella ricetta del programma Samira è un ingrediente speciale in più, è come il profumo che si mette nella pastiera napoletana”.

Il commento di Samira Lui

La stessa Samira, va detto, ha espresso a SuperGuida Tv, sentimenti identici a quelli del conduttore. La donna ha spiegato, infatti: “Con Gerry ogni giorno è veramente un divertimento… Fin dal primo momento con lui è nata una sintonia e un’amicizia che ci porta poi ad andare molto a braccio in trasmissione…Noi non prepariamo assolutamente niente prima”. E ancora: “Lui l’unico consiglio che dà, in modo anche indiretto, è semplicemente quello di essere se stessi…”.