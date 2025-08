“Lasciatemi vivere”: lo sfogo furioso di Tommaso Franchi

La relazione con Mariavittoria Minghetti e alcune accuse molto antipatiche nei suoi confronti: Tommaso Franchi non ci sta.

In tanti hanno parlato di quella che sarebbe stata la trasformazione estetica di Tommaso Franchi dopo il Grande Fratello, forse, anche per merito della fidanzata, esperta di chirurgia estetica, Mariavittoria Minghetti. Ma come stanno davvero le cose? Il ragazzo ha rotto il silenzio chiedendo di essere lasciato stare da parte di criticoni e anche dalla stampa.

Tommaso Franchi: i rumors tra attivismo social e ritocchi

Negli ultimi giorni il nome di Tommaso Franchi è tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune foto che hanno fatto ipotizzare che l’ex gieffe avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. In particolare hanno destato scalpore degli scatti “prima e dopo” circolati sul web, che hanno alimentato i sospetti di un presunto ricorso a dei “ritocchini”.

Nello specifico l’ex concorrente del Grande Fratello è stato accusato, da parte del popolo dei social, di essersi rifatto mento, labbra e naso magari grazie a qualche filler strategico e alle conoscenze nel settore della sua compagna Mariavittoria.

Lo sfogo dell’ex Grande Fratello

La situazione sembra essere arrivata ad un punto molto fastidioso per Tommaso che ha scelto di commentare un post social del settimanale Chi che lo riguardava e che trattava, appunto, le voci sul suo conto. Franchi ha scritto con tono molto infastidito: “‘Giornalisti’, ‘Riviste’… ma quale attivismo sui social scusate?”, ha detto il ragazzo.

“Menomale ho un mestiere tra le mani e ho incontrato Mavi, perché in più di 6 mesi che sono stato in quel posto lei è l’unica parantesi positiva. Nessuna agenzia, Nessun tipo di contratto. Nessuna sponsorizzazione. Nessun Brand. Risparmiatevi commenti come il mio attivismo sui social, inesistente, e per favore lasciatemi vivere la mia vita da ragazzo qualunque con la persona che amo”.