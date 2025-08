Perla Vatiero, fan denunciati: c’entra anche Mirko Brunetti

Il nome di Perla Vatiero, associato a quello di Mirko Brunetti, fa ancora parlare dopo Temptation e dopo il GF. Ecco l’ultima bufera.

Solamente pochi giorni fa era tornata a parlare della sua passata relazione con Mirko Brunetti vissuta anche tra Temptation Island e Grande Fratello. Oggi, invece, Perla Vatiero è finita al centro di una situazione antipatica che riguarda in modo particolare i suoi fan ma anche l’attuale fidanzata di Brunetti, Silvia Ghio.

Perla Vatiero, i suoi fan contro Silvia Ghio

Nei giorni scorsi, Silvia Ghio, attuale fidanzata o comunque ragazza molto vicina a Mirko Brunetti, aveva lamentato di essere stata vittima di insulti e fake news relative al suo conto da parte dei fan di Perla Vatiero. A quanto pare, la situazione è andata avanti a lungo nei suoi confronti tanto da portarla a prendere una importante decisione.

La donna ha comunicato di aver preso i dovuti provvedimenti contro tutte le persone che l’hanno criticata, insultata e che hanno messo in giro notizie false sul suo conto solo per screditare la sua relazione con Brunetti, probabilmente, nella speranza che il ragazzo possa, un giorno, tornare dalla ex, Perla appunto.

La denuncia verso i fan della Vatiero

“Parto dal presupposto che nessuno meriterebbe un odio simile, a maggior ragione se questo scaturisce da racconti falsi e romanzati da persone che non capiscono che la vita degli altri non è un gioco con cui passare il tempo”, ha esordito la Ghio su Instagram. “Non è normale che ci siano ‘conseguenze’ per aver conosciuto una persona single ed essersene innamorata”.

Da qui, appunto, la decisione di passare alle vie legali denunciando questi utenti, tra cui appunto molti fan della Vatiero: “Per questo, denunciando varie persone, ho deciso di smettere di accettare falsità ed epiteti che non rispecchiano minimamente la mia persona. Bisogna smettere di bypassare queste cose come normali perché non lo sono”.