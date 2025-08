Il mondo della musica con riferimento al mondo del rap perde il famoso artista Jesto. Sui social anche l’omaggio di Fedez.

Ore di lutto nel mondo della musica. Dopo il decesso nei giorni scorso del famoso cantante, ecco che il settore del rap è stato scosso dalla dipartita del noto Jesto, nome d’arte di Justin Yamanouchi. A darne l’annuncio sono stati diversi artisti tra cui Fedez e successivamente la morte del 40enne è stata confermata anche da suo fratello.

Morto il rapper Jesto

Notizia difficile da accettare: è morto il rapper Jesto. Il romano, il cuo vero nome era Justin Yamanouchi, è scomparso all’età di 40 anni. La notizia, inizialmente lanciata sui social da colleghi, come Fedez e Andrea Tarquini, ma anche da svariati creator che evidentemente lo conoscevano e lo seguivano, è successivamente stata confermata dal fratello.

Infatti, è stato Hyst, nome d’arte di Taiyo Yamanouchi, a spiegare via social: “Nella notte del 31 di luglio ci lascia Justin Jesto Rossi Yamanouchi. Astro del Rap italiano e uomo di immensa levatura spirituale. Non si dica che lascia in vuoto, perché non è così. Lascia invece un’eredità di valore incalcolabile ed uno slancio all’elevazione morale e spirituale che le anime affini sapranno cogliere e sfruttare”.

L’addio di Fedez

Al momento non è dato sapere cosa sia successo al rapper ma si sa solo che i funerali si terranno il 5 agosto nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, alle ore 11. Sui social, come detto, tantissimi artisti hanno voluto omaggiare Jesto tra cui anche Fedez. “14 anni fa partecipavo al mio primo 2thebeat in cui gareggiava anche Jesto, vederlo fare freestyle mi fece capire cosa significasse avere carisma sul palco. Un punto di riferimento per il movimento, in un’epoca in cui si rappava solo per al fotta e la passione. Riposa in pace leggenda del rap (quello vero)”, ha scritto Federico in una storia su Instagram.