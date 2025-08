I rumors su Temptation Island 2025 e Uomini e Donne. Possibile svolta per una delle fidanzate che potrebbe finire nel dating show pomeridiano.

Dopo la conclusione di Temptation Island 2025 sono già tantissime le segnalazioni che riguardano le coppie e i protagonisti dell’ultima edizione. Non mancano anche le voci in vista del futuro che, per qualche volto, potrebbe prevedere l’approdo a Uomini e Donne. Ecco cosa filtra a proposito del trono over del dating show.

Da Temptation Island a Uomini e Donne

Come capita ogni anno, quando termina Temptation Island le voci sulla possibilità di rivedere le coppie ma anche i tentatori nel pomeriggio di Canale 5 durante Uomini e Donne si moltiplicano. Spesso è capitato, infatti, di vedere alcuni personaggi del reality per coppie finire del dating show di Maria De Filippi e le cose potrebbero andare così anche per la prossima stagione televisiva.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

In particolare, nelle ultime ore, pare che una delle fidanzate, dopo la cocente delusione durante Temptation, possa appunto finire nel trono over di UeD. Di chi si tratta? Della bellissima Denise che per molti merita una nuova chance.

L’ultima segnalazione per il trono over

Se nelle scorse ore si era parlato della possibilitò di vedere Sonia M finire nel trono over di Uomini e Donne, pare che le cose possano essere ben diverse. Infatti, secondo Lorenzo Pugnaloni, non sarà Sonia a fare il passaggio da Temptation a UeD bensì Denise. “Quella che potrebbe approdare nel parterre potrebbe essere Denise”, ha fatto sapere il giornalista esperto di gossip. La donna, dopo la storia con Marco, potrebbe rilanciarsi nel dating show pomeridiano di Canale 5. Maria De Filippi le darà veramente questa possibilità? Non resta che attendere ancora poche settimane per saperlo e siamo sicuri che in ogni caso ci sarà grande spettacolo in studio e sui social.