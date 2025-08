Giulia Stabile stupisce: il retroscena molto personale su Maria De Filippi

La nota ballerina Giulia Stabile si è raccontata a tuttotondo tra danza, Amici e anche un retroscena molto personale legato a Maria De Filippi.

Solamente qualche tempo fa, Giulia Stabile, nota ballerina di Amici e conduttrice tv, aveva svelato la prima particolarissima domanda ricevuta da parte di Maria De Filippi. Ora, intervenuta nel podcast di Alessia Lanza, ‘Mille Pare’, la ragazza ha avuto modo di raccontare ulteriori retroscena molto personali legati alla sua infanzia ma anche, di nuovo, alla Queen di Mediaset.

Giulia Stabile e la danza: dagli inizi ad Amici

Nel corso dell’intervista al podcast, Giulia Stabile ha spiegato come abbia vissuto la sua infanzia tra scuola, famiglia, amicizie e danza: “Tutti i giorni facevo danza, tranne la domenica. Dalle 15 alle 21, anche dopo se avevamo delle prove”, ha detto la ballerina. E sulle feste: “A volte uscivo prima da scuola, però diciamo che non ho mai vissuto tanto le feste dopo la scuola perché per me non erano una priorità”.

La Stabile ha spiegato di aver fatto delle rinunce pur di ballare ma di non averle mai ritenute tali, o peggio, dei sacrifici in quanto le veniva naturale fare quello che le piaceva veramente. Per la ragazza, infatti, tutto è stato naturale: “Mi vengono cose stupide in testa. Sì, magari anche adesso non riesco a fare Pasqua e Pasquetta con la famiglia e mi mandano le foto, ma comunque io sto lavorando e sto facendo quello che mi piace”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Molto particolare anche quanto rivelato a proposito di Maria De Filippi e di Amici: “Con Maria si è creato un bellissimo rapporto però lei in realtà è così con tutti; se vede qualcuno che sta male, lei lo aiuta”, ha detto la Stabile.

A questo punto la ballerina ha rivelato: “Anzi io avevo molte paranoie, pensavo non mi volesse bene perché parlava molto con i cantanti e pensavo di non piacerle. Invece adesso so che mi vuole bene”. E ancora: “Maria la vedo come la Maria che vediamo tutti quanti e poi le voglio anche molto bene, per quanto so che è il capo”.