Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla splendida modella Samira Lui, professoressa dello show L’Eredità.

Samira Lui è una modella che ha conquistato il pubblico del piccolo schermo quando è stata scelta come Professoressa allo show di Flavio Insinna, l’Eredità. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera nel mondo della moda, passando per alcune curiosità.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/samiraluiofficial/

Chi è Samira Lui: la biografia e la carriera

Nata a Udine (in Friuli Venezia Giulia) ma di origini senegalesi, Samira Lui è una splendida modella nata il 6 marzo 1998 (sotto il segno zodiacale dei Pesci). Nel 2017 ha partecipato al concorso Miss Italia classificandosi terza finalista e, a seguire, è stata scelta come professoressa del programma di Flavio Insinna, L’Eredità, in coppia con Ginevra Pisani (sostituita in seguito dal professore Andrea Cerelli).

Si è diplomata come geometra e ha intrapreso la carriera di modella. In seguito si è iscritta all’università con indirizzo cinema. Oltre alla fascia di terza finalista a Miss Italia si è guadagnata la fascia di Miss Chef 2017 preparando un piatto tipico della tradizione friulana, il Frico.

Samira Lui: la vita privata

Non si sa molto della vita privata della modella che su Instagram ama preservare la sua riservatezza. La modella è molto legata a sua madre (di origine italiana) e suo padre (originario del Senegal). Pur essendo originaria di Udine viaggia spesso tra Milano, Roma e Napoli per motivi di lavoro.

Samira Lui: le curiosità sulla modella

– La sua cantante preferita è Rihanna.

– Ha dichiarato di esser stata vittima di alcuni episodi di razzismo.

– Tifa per l’Udinese.

– Ama gli animali, lo sport e il buon cibo.

– Ha un ottimo rapporto con Ginevra Pisani e ha ammesso che sarebbero “come sorelle”.

– Le piace trascorrere le sue vacanze estive al mare.

