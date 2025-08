Farà un altro tentativo oppure no Al Bano Carrisi per partecipare al prossimo Sanremo? Chi lo sa, intanto lui è tornato a parlare della kermesse.

Dopo aver superato con abilità e concretezza alcune critiche per il concerto tenuto in Russia, Al Bano Carrisi è tornato a parlare del Festival di Sanremo e della possibilità che la kermesse musicale si sposti altrove. Non solo. L’artista di Cellino San Marco avrebbe anche fatto una possibile apertura ad un nuovo tentativo di partecipare all’evento musicale in futuro.

Al Bano e il Festival lontano da Sanremo

Intervistato da SuperGuida Tv, Al Bano ha spiegato come l’eventuale spostamento del Festival lontano da Sanremo sarebbe come snaturarne l’essenza. “Se hanno deciso che quello è il giorno del funerale del Festival. Che lo mettano in evidenza. È un errore. Ma chiarmente è un errore, storicamente è un errore”.

Al Bano Carrisi – www.donnaglamour.it

Un errore lo spostamento del Festival come un errore gigantesco fare la guerra. Infatti, l’artista di Cellino San Marco ha colto l’occasione per dire qualcosa di molto intenso e sentito: “Ma c’è da aspettarsi di tutto. Addirittura riescono a dichiarare la guerra a qualche parte del mondo. E di quelle feroci. Che dopo la Seconda Guerra Mondiale… sapere che ancora c’è la voglia di guerra, c’è la necessità di guerra, c’è l’imposizione della guerra… io rimango stupito”.

Il cantante, che ha vissuto il post seconda guerra mondiale, ha spiegato che non pensava di dover affrontare ancora un argomento come quello di un conflitto definito come “una tragedia”.

La possibile partecipazione e le “garanzie”

Ma tornando a Sanremo, pare che Al Bano abbia anche riaperto, in un certo senso, alla possibilità di partecipare in futuro alla kermesse. Infatti, come riportato dal sito di Davide Maggio e da Novella 2000 che citano LaPresse, Carrisi avrebbe detto: “Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato. Tuttavia attendo garanzie, se non mi vogliono non me ne frega niente”. Staremo a vedere cosa accadrà.