Alissa Carlson Schwartz, la celebre meteorologa, sviene in diretta TV: la scena ha fatto il giro dei social. Ecco il video.

Questo caldo anomalo ha effetti pure sul corpo e può causare malori come svenimenti, che spesso sono accaduti anche in TV. Un esempio emblematico è il caso della meteorologa Alissa Carlson Schwartz, protagonista di un episodio diventato virale, in cui è svenuta in diretta TV pochi istanti prima di iniziare il suo intervento. Le immagini hanno fatto il giro dei social in poche ore. Se ve lo siete perso, ecco cosa è successo.

Malore in diretta per la meteorologa e l’interruzione della trasmissione

L’incidente è avvenuto nel 2023. Come mostrano le immagini circolate su X (ex Twitter) e riportato da Sky News, Alissa Carlson Schwartz è apparsa da subito visibilmente pallida. Proprio mentre veniva lanciato il collegamento con lei per il bollettino meteo, la meteorologa ha iniziato a sentirsi male: prima si è accasciata lentamente sulla scrivania, poi è caduta a terra battendo la testa. Una scena impressionante che ha lasciato senza parole sia le conduttrici in studio che gli spettatori.

Le due presentatrici del programma principale si sono accorte del malore e hanno immediatamente interrotto la trasmissione con un break pubblicitario. La meteorologa è stata trasportata d’urgenza in un ospedale locale, dove ha ricevuto assistenza immediata.

Le condizioni dopo il ricovero e il messaggio sui social

Fortunatamente, dopo il ricovero, è stata la stessa Alissa Carlson Schwartz a tranquillizzare tutti con un messaggio pubblicato su Facebook. “Grazie per tutti i gentili auguri, mi sto riprendendo da un trauma cranico. Sono uscita dall’ospedale e sto bene“, ha scritto, rassicurando amici, colleghi e spettatori.

Non è stato chiarito se il crollo sia stato causato da un trauma cranico precedente o se invece il trauma sia stato provocato dalla caduta stessa. La meteorologa ha escluso che l’episodio sia collegato ai problemi cardiaci avuti nel 2014, che avevano causato un malore simile.

Se questo episodio non ti è ancora tornato in mente, ecco qui di seguito il video del malore diventato virale: