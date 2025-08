Dal lutto di Antonella Clerici al “giallo” su Belen: i gossip della settimana

Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non solo l’intervento subito dalla seguitissima Benedetta Rossi. In questi ultimi giorni sono state davvero parecchie le notizie arrivate dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Non sono mancate le novità relative a Ballando con le Stelle così come una brutta news che ha visto coinvolta Antonella Clerici. Scopriamo i migliori gossip della settimana da lunedì 28 luglio 2025 a venerdì 1 agosto.

Gossip della settimana: Andrea Delogu a Ballando

Tempo di annunci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Infatti, dopo aver comunicato in modo ufficiale la partecipazione nel cast dei danzatori della “Signora Coriandoli”, ecco la trasmissione aver annunciato colei che è diventata di fatto la seconda concorrente della prossima edizione del programma.

Andrea Delogu, infatti, dopo i tanti rumors, è stata ufficialmente inserita nel cast di chi prenderà parte al seguitissima trasmissione di Milly Carlucci. La presentatrice e speaker radiofonica è prontissima a mettersi in gioco.

Elisabetta Gregoraci e le presunte nozze bis con Briatore

In settimana è stato tempo di confessioni per Elisabetta Gregoraci che ha avuto modo di parlare anche del rapporto con Flavio Briatore e dell’ipotesi che alcuni giornali hanno fatto in merito alle nozze bis. La donna ha fatto chiarezza spiegando la situazione con il padre di suo figlio.

Belen incinta? La risposta

In questi ultimi giorni si sono rincorse anche delle voci decisamente particolari in merito a Belen Rodriguez. L’argentina, secondo alcuni utenti, sarebbe stato nuovamente incinta. A spegnere sul nascere il tutto, però, è stata la diretta interessata con alcune parole ben precise.

Lutto per Antonella Clerici

Purtroppo, tra le varie notizie, è da segnalare anche un terribile lutto subito da Antonella Clerici. La conduttrice, infatti, ha comunicato la perdita della sua Bianca, la sua amica a quattro zampe. Un decesso che ha spezzato il cuore alla donna e a tutta la famiglia.

Eleonora Boi attaccata da uno squalo: come sta

Da segnalare un episodio davvero controverso e che avrebbe potuto portare a conseguenze gravissime. Eleonora Boi, nota giornalista tv e moglie di Danilo Gallinari, è stata vittima di un attacco di uno squalo a Porto Rico. La donna ha subito un morso alla gamba e sui social ha raccontato la sua terribile esperienza dal letto di ospedale.