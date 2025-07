Elisabetta Gregoraci spiazza: “Nozze bis con Briatore? Ecco cosa penso”

Intervista a tuttotondo per Elisabetta Gregoraci che ha parlato anche del suo rapporto con Flavio Briatore e la possibilità delle nozze bis.

Solamente pochi giorni fa il nome di Elisabetta Gregoraci era stato accostato, evidentemente in modo non appropriato, a quello dell’attore Francesco Arca. Ora, la settimanale F, la showgirl ha fatto il punto sulla sua vita privata senza dimenticare, per ovvie ragioni, il suo rapporto con Flavio Briatore. In questo senso spicca un passaggio sull’ipotesi nozze bis…

Elisabetta Gregoraci: l’amore e il figlio Nathan

Intervenuta a parlare con il settimanale F, Elisabetta Gregoraci non si è risparmiata su argomenti di ogni tipo. In particolare sull’amore dove ha ribadito di essere single. In questa ottica, però, attenzione. Mai dire mai: “Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga”.

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore – www.donnaglamour.it

Al momento a farla stare bene è l’affetto di suo figlio che, evidentemente, compensa eventuali mancanze. In questo senso, la showgirl ha detto che dopo la sessione estiva di esami, il suo Nathan è tornato con lei: “Stiamo assieme a Forte dei Marmi, a Monaco e in Calabria, dove sono nata. Io gli ho parlato tanto di me, del mio passato, di quando ero piccola: le radici sono fondamentali, la famiglia è la cosa più importante”.

Il rapporto con Briatore e l’ipotesi nozze bis

Se si parla di Nathan Falco, impossibile non menzionare anche suo padre, Flavio Briatore. Da sempre, infatti, l’imprenditore e la Gregoraci sono molto legati tanto da aver fatto parlare di un matrimonio bis tra loro. Elisabetta, senza giri di parole, ha voluto però fare alcune precisazioni in merito: “L’amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent’anni, andiamo d’accordo”. E sulle voci di un matrimonio bis: “No, non ci risposiamo, né tra noi, né con altri. Parlo per me. A un nuovo matrimonio non penso, e credo sia così anche per lui”, ha chiarito la showgirl.