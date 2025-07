Giovanni Pernice, la verità con Bianca Guaccero: il gesto non passa inosservato

Le voci di crisi, la forte smentita e ora un gesto che fa chiarezza in modo definitivo sul rapporto tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero.

Cosa sta succedendo veramente tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero? Nelle ultime settimane si era vociferato di una possibile crisi tra i due poi smentita in modo categorico dalla conduttrice. Eppure, i dubbi, come spesso accade, sono rimasti anche dopo la secca replica. Adesso, a mettere la parola fine alla questione ci ha pensato un gesto della donna che non è passato inosservato.

Giovanni Pernice torna a Ballando con le Stelle

Come detto, la coppia formata dal ballerino Giovanni Pernice e dalla conduttrice Bianca Guaccero è stata al centro di diversi rumors di crisi nelle ultime giornate. Una crisi che, va detto, è stata smentita dalla donna ma che ha comunque generato non pochi dubbi e incertezze sui due che sembravano vivere un amore profondo e intenso.

Bianca Guaccero – www.donnaglamour.it

Adesso, con l’ultimo annuncio fatto da Pernice sui social in merito al suo ritorno a Ballando con le Stelle tra i danzatori professionisti, si sono sciolti anche gli ultimi dubbi in relazione alla sua storia con la Guaccero. In che modo? Con un gesto emblematico della donna.

Il gesto di Bianca Guaccero sui social

A porre fine, in modo definitivo, alle voci di crisi tra Pernice e la Guaccero ci ha pensato la diretta interessata con un messaggio preciso e che non lascia spazio ad interpretazioni. Sotto al post di Giovanni su instagram nel quale veniva annunciato il suo ritorno a Ballando, la donna non solo ha lasciato un bel like ma ha pure commentato con parole inequivocabili: “Vai amoreeeee”, con tanto di emoticon del cuore. Insomma, per chi ancora avesse avuto dubbi sul loro conto, ecco la conferma che la relazione stia procedendo a gonfie vele.