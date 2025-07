“È scoppiata la passione”: la Gregoraci pizzicata con un famosissimo attore

Ci sarebbe un nuovo possibile amore per Elisabetta Gregoraci: la donna, infatti, è stata pizzica in compagnia di un famosissimo attore.

Dopo aver raccontato alcuni retroscena legati al rapporto non esattamente cordiale, almeno in passato, con Alfonso Signorini, ecco Elisabetta Gregoraci tornare alle prime pagine del gossip per un avvistamento molto particolare, quello fatto dai paparazzi del settimanale Oggi che l’hanno beccata con il famoso attore, Francesco Arca.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca: l’avvistamento

Indubbiamente il nome di Elisabetta Gregoraci è tra quelli maggiormente chiacchierati in chiave gossip e cronaca rosa. Ecco perché non stupisce trovarla in queste ore al centro di nuovi rumors. A parlare della famosa showgirl è stato il settimanale Oggi che ha paparazzato l’ex di Briatore in compagnia del famosissimo attore Francesco Arca.

Dando uno sguardo alle prime anticipazioni dell’ultimo numero del media, infatti, pare che tra i due sarebbe addirittura “scoppiata la passione“. La presunta nuova coppia è stata avvistata in teneri atteggiamenti che farebbero pensare che tra loro possa esserci qualcosa…

I dettagli: nuova coppia?

Secondo quanto si apprende da Oggi, i due sarebbero stati visti a Pantelleria dove hanno noleggiato una barca con degli amici. “Lei gli spalma la crema sulla schiena, lui la ringrazia con un bacio sul collo, poi il bagno insieme e un continuo cercarsi con lo sguardo. Solo la sbandata di una giornata al mare?“, si legge sul settimanale che ha documentato il tutto anche con alcuni scatti presenti nell’ultimo numero in edicola che farà senza dubbio tanto discutere.

Al momento, va detto, i diretti interessati non hanno pubblicamente commentato il gossip di queste ore e non è detto che lo faranno da qui in futuro. Cosa ci sarà veramente tra la bella Elisabetta e il bronzeo Francesco? Solo il tempo potrà dirlo o, nel caso, altri avvistamenti potranno chiarire meglio la situazione.