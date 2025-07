“Si sta trasformando”: novità tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Cosa filtra nel rapporto tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia dopo le voci di un presunto riavvicinamento della donna a Bonolis.

Dopo essersi improvvisata cameriera a Formentera, ecco che Sonia Bruganelli è tornata protagonista delle cronaca rosa per il suo rapporto con Angelo Madonia. La coppia, formatasi prima dell’edizione di Ballando con le Stelle dove la donna è stata concorrente e l’uomo ballerino professionista, ma con un’altra partner, sta continuando a vivere la propria relazione che, a quanto pare, al netto di qualche voce antipatica, si starebbe “trasformando”.

Sonia Bruganelli e le voci su Paolo Bonolis

La vita privata di Sonia Bruganelli, specie dopo la separazione da Paolo Bonolis, è stata al centro di diversi rumors. Ancora di più quando la donna ha deciso di uscire allo scoperto con il danzatore Angelo Madonia. In questo senso, proprio la nuova relazione sarebbe stata di recente messa sotto pressione da quello che è stato definito da qualche media un “riavvicinamento” tra gli ex coniugi.

Nello specifico, proprio questo legame “esclusivo” tra Sonia e il suo ex marito avrebbe creato tensione in Angelo che non sarebbe rimasto felice di alcune dichiarazioni della donna che aveva intendere come Paolo fosse “ancora molto innamorato” e “non abbia mai perso la speranza di un ritorno“.

Il rapporto con Angelo Madonia: la novità

Al netto di questo, va detto, il Settimanale Chi ha invece spiegato come la storia tra la Bruganelli e Madonia stia prendendo una svolta inattesa con il rapporto che si starebbe “trasformando in qualcosa di importante“: “Oggi sembra pronta a scrivere un capitolo nuovo, senza dimenticare chi è stata”, si legge sul media. “Angelo Madonia accanto a lei non le ruba la scena, è un uomo che la accompagna. Un uomo dal passo sicuro, con una storia tutta sua. Insieme sembrano capirsi, scegliersi senza rumore, con quella leggerezza che appartiene solo alle cose che fanno bene”.