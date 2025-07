Una serie di riflessioni da parte di Giulia De Lellis che si trova in vacanza con le amiche ma senza il compagno Tony Effe.

Ha da poco dato alcuni consigli utili alle donne in gravidanza in merito agli allenamenti col pancione, ora Giulia De Lellis è tornata a parlare in merito alle sue vacanze che, a quanto pare, sta vivendo in compagnia di alcune amiche e distante dal compagno e futuro padre di sua figlia Priscilla, Tony Effe. Sui social, ecco le considerazioni della nota influencer.

Giulia De Lellis e le vacanze senza Tony Effe

In queste sta facendo molto parlare un confronto avuto da Giulia De Lellis con i suoi seguaci. L’influencer si trova in un esclusivo resort in compagnia di alcune amiche mentre il suo compagno, Tony Effe, rapper romano, invece, si sta godendo dei giorni di relax in Sicilia, a Lipari. Vacanze separate, quindi, per la coppia, cosa che ha generato qualche perplessità nei fan della ragazza.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Per questo motivo, proprio la stessa Giulia ha voluto dire la sua sul tema spiazzando un po’ tutti. Secondo la De Lellis, infatti, questa distanza “fa bene alla persona e fa bene alla relazione“. Un pensiero sicuramente destinato a far parlare.

I consigli sulle relazioni

Per completare, poi, il suo discorso, la De Lellis ha anche fatto riferimento ad altre situazioni: “Se siete fidanzate con qualcuno che prova a dirvi di non fare una vacanza con le vostre amiche, scappate. Io divento pazza quando leggo queste cose… non esiste che un fidanzato o una fidanzata vieti di passare del tempo con gli amici”.

La donna ha anche aggiunto: “Per me è sacrosanto, nessuno può vietarvi una cosa del genere e chi lo fa non vi vuole davvero bene. Non mi mandate questi messaggi, piuttosto lavoriamo su queste relazioni malsane”.